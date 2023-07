El Govern avisa Sánchez: “L’independentisme té la paella pel mànec”

La Generalitat confia que els resultats del 23-J obligaran Pedro Sánchez a tornar al diàleg per resoldre el conflicte català. En una roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat a Sánchez que l’independentisme “té la paella pel mànec” i li ha reclamat “valentia” per fer “passos endavant” en les demandes d’ERC i Junts si vol assegurar-se la investidura a Madrid.

“Lluny de la irrellevància que alguns voldrien, l’independentisme és imprescindible si volen evitar un govern de dreta i extrema dreta”, ha dit Plaja. La portaveu ha reconegut els mals resultats d’ERC, Junts i la CUP, que el 23-J van perdre 700.000 vots respecte al 2019, però al mateix temps ha celebrat que conservin el “poder i la força per decidir” qui governarà a Madrid. Plaja ha avançat que serà una negociació “llarga i feixuga”.

Pere Aragonès i Laura Vilagrà, abans d’un consell executiu / ACN

El Govern considera que, amb l’aritmètica actual, Sánchez haurà d’atendre a les demandes dels partits independentistes. “No els queda una altra”, ha dit Plaja. “Seria molt estrany que Sánchez no tingui la valentia de fer passos endavant per conformar el seu govern progressista”. La portaveu considera que hi ha una gran “oportunitat” per avançar cap a l’autodeterminació i l’amnistia i, al mateix temps, per aconseguir avenços en altres carpetes com l’autogovern, la llengua, la cultura o el finançament.

“Sense respectar Catalunya, no hi ha govern a l’Estat. Si volen l’únic govern alternatiu a la dreta que és possible hauran de seure, escoltar i donar respostes. És una oportunitat per defensar el país, els drets i els recursos, la llengua i la cultura catalanes, i l’autogovern. I és una nova oportunitat per seguir fent passos en ferm cap a l’amnistia i l’autodeterminació”, ha dit Plaja.

Aragonès descarta avançar les eleccions

Segons Plaja, els mals resultats del 23-J no canvien l’agenda política del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que descarta fer un avançament electoral. La portaveu considera que les desavinences entre ERC i Junts no han de ser un escull per bastir el front unitari que reclamava Aragonès. Té “el mateix o fins i tot més sentit” que abans, ja que ara els independentistes tenen la clau per fer possible la investidura de Pedro Sánchez i evitar la repetició de les eleccions.