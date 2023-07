Junts considera “pantalla passada” les exigències de diàleg d’ERC

L’independentisme arribarà al 23-J sense cap proposta comuna per condicionar la investidura de Pedro Sánchez i amb la sensació que més enllà de les grans proclames no hi ha res sobre on construir la unitat d’acció. Després que ERC rebutgés immediatament la proposta de Míriam d’exigir a Madrid el traspàs de les competències per organitzar un referèndum acordat, ara és Junts qui descarta sumar-se a la petició dels republicans de mantenir la taula de diàleg, negociar el traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal. La cap de llista de Junts considera que és una “pantalla passada per tothom” i descarten qualsevol mena de negociació per transferir competències. “Això ja s’ha fet i no ha funcionat. No té sentit que continuem fent allò que ja s’ha fet els últims 40 anys i que no ha funcionat”, ha etzibat Nogueras.

Una estona abans, el candidat d’ERC per Barcelona, Gabriel Rufián, havia respost al secretari general de Junts, Jordi Turull, que aquest dimecres va assegurar que no havia “anat tres anys i mig a la presó per a traspassar Rodalies”. En una entrevista a TV3, Rufián ha recordat a Turull que si ha estat “només 3 anys i mig a la presó, que són molts, és gràcies a la negociació política” i a la taula de diàleg, que va permetre pressionar el PSOE perquè aprovés els indults. La secretària general d’ERC, Marta Rovira, també havia sortit al pas de les crítiques de Turull amb un tuit que mostra la diferència estratègica entre ambdós partits. “Jo estic a l’exili per ser independentista. Perquè mentre sumem força política, social i internacional per negociar un referèndum (sense confondre l’adversari!), hem d’avançar en la sobirania fiscal i ferroviària”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant un acte d’ERC a Tarragona pel 23-J / ACN

Últims intents per mobilitzar el vot independentista

En el penúltim dia de campanya, tant Junts com ERC han intentat aprofitar al màxim les últimes opcions de mobilitzar el vot independentista. Nogueras ha apel·lat al vot d’aquelles persones que estan “fins als nassos de tantes promeses i de tanta politiqueta” i s’ha reivindicat com una diputada que es “mulla” i “no busca titulars fàcils”. La diputada ha afirmat que, si els vots de Junts són decisius, no aniran a negociar amb el PSOE amb la “llisteta de sempre” perquè “no ha solucionat absolutament res”. Nogueras aposta per buscar una negociació de “nació a nació” i reclama un canvi d’actitud al Congrés. “S’ha anat a negociar que les lleis a Madrid ens perjudiquin una mica menys”. Junts insisteix que el referèndum és la peça clau de la negociació, però ha obert la porta a incorporar altres demandes –tot i haver descartat Rodalies i el dèficit fiscal– sense anar més enllà ni concretar.

Conscients que ni el PSOE ni Sumar estan per la labor de parlar de referèndums, almenys de moment, a ERC han optat per peticions que consideren “assumibles” a canvi d’investir Pedro Sánchez i evitar una repetició electoral. Des de Calàbria consideren que el “preu” que reclamen als socialistes és just per “aturar” el PP. De fet, va ser el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui, davant la incapacitat a posar-se d’acord dels partits independentistes, va decidir entrar de ple en campanya i exposar ell mateix quines exigències farà ERC al PSOE en cas que PP i Vox no obtinguin majoria absoluta.