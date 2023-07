Sánchez endureix el to contra l’independentisme i descarta negociar cap preu

Pedro Sánchez aprofita al màxim les últimes hores de campanya i ha endurit el to contra l’independentisme per evitar ensurts d’última hora que torpedinin els esforços del PSOE per deixar PP i Vox sense majoria absoluta. Fa dies que els socialistes auguren un resultat molt millor del que li atribueixen les enquestes, però a Ferraz són conscients que juguen a la defensiva i que només tindran alguna oportunitat si desgasten el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista a TVE, Sánchez ha titllat l’independentisme d’”ideologia caduca” i ha tornat a tancar la porta a un referèndum, que és la condició que, amb més o menys contundència, li reclamen ERC, Junts i la CUP per asseure’s a negociar una hipotètica investidura.

Fidel al seu discurs grandiloqüent, però buit de propostes, Sánchez ha dit que el món s’enfronta a “desafiaments globals” que requereixen “integració” i no “tancar-se en un petit raconet i veure si tenim més competències”. El líder del PSOE, que no ha dubtat a renegar dels pactes amb ERC i Bildu per evitar les crítiques de PP i Vox, ha carregat un cop més contra el secessionisme català. “L’independentisme és una ideologia caduca des del punt de vista polític i d’eficàcia per resoldre els problemes comuns que té la humanitat”. Sánchez ha insistit que no negociarà un referèndum perquè va contra la “convivència” que, segons ell, ha fomentat durant la passada legislatura, i perquè “no té cabuda a la Constitució espanyola”.

Pressió total per obtenir gratis els vots independentistes

Conscient que, si el PP i Vox no treuen majoria absoluta la pressió sobre els partits independentistes per investir-lo serà molt gran, Sánchez no ha escatimat en retrets i s’han vantat de no haver cedit a les pretensions d’ERC, que va forçar una taula de diàleg per parlar d’amnistia i autodeterminació i ha tancat la legislatura amb els indults i una reforma del Codi Penal. “L’independentisme demanava l’amnistia, i no l’ha tingut”, ha dit. També ha recordat que els indults són “condicionats”. El president espanyol ha reclamat que l’unionisme ha de passar a l’ofensiva i deixar de ser “els del no”, però ha estat incapaç de concretar una proposta política per Catalunya que pugui contraposar al referèndum.

El president espanyol amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la cap de llista per Barcelona, Meritxell Batet, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa / ACN

Els socialistes han optat per amagar les cartes i no fer cap concessió a la dreta en aquests últims dies de campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja va marcar la línia del partit i va reclamar a l’independentisme que voti Pedro Sánchez a canvi de res. “Ara no és això, està en joc la convivència”. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, també va demanar no posar “línies vermelles” i va insistir en la demanda d’un xec en blanc per a Sánchez. No obstant això, l’independentisme no sembla disposat a cedir tan fàcilment i no seria descartable una repetició electoral si cap bloc treu majoria absoluta i els partits catalans poden bloquejar la investidura tant de Sánchez com de Feijóo.

Les demandes dels independentistes

L’horitzó d’unes eleccions al Parlament també condicionarà el comportament dels independentistes. ERC ha estat el més benèvol amb el PSOE i ha exigit unes condicions que considera molt “assumibles”: tornar a la taula de diàleg, traspassar Rodalies i acabar amb el dèficit fiscal. La fórmula dels republicans evita parlar obertament de referèndum i dona més marge d’actuació als socialistes, que després de les eleccions hauran de rebaixar la seva contundència si finalment la dreta no aconsegueix la majoria absoluta. En canvi, Junts i la CUP han posat sobre la taula el referèndum com a única condició per investir Sánchez i tindran més problemes per justificar un canvi de postura d’última hora.