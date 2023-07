Els Mossos van demanar a La Sexta i A3 imatges per poder denunciar Costa

Nou fascicle del cas de l’agent de la Brimo que va picar l’exvicepresident del Parlament Josep Costa. Els Mossos d’Esquadra han lliurat un atestat policial d’investigació al Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona on es constata la ingent quantitat d’esforços que van portar a terme per trobar prova o indicis en imatge contra el líder sobiranista per justificar una denúncia penal. Una denúncia que havia de contrarestar la interposada per Costa contra l’agent actuant. Concretament, es tracta d’un Informe de Visionat realitzat per l’equip 2 del Grup d’Investigació de Delictes d’Ordre Públic de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra i signat pel caporal 12595. Un atestat on el caporal del grup reclama al grup Atresmedia les imatges de la cimera emeses a A3 i La Sexta.

L’atestat és absolutament prospectiu amb el benentès que busquen imatges, no només dels mitjans espanyols, sinó també d’usuaris de Twitter que penjaven vídeos o fotografies de la concentració a Montjuïc. La intenció del caporal és recollir imatges desl fets per “comprovar la participació del senyor Josep Costa en els mateixos”. Una de les imatges recollides, precisament, és un vídeo on Costa retreu al mosso que l’hagi picat per no fer res. De la ingent quantitat d’imatges recollides, només en tres apareix l’exvicepresident del Parlament i surt recolzat a les tanques o agafat a la tanca, sense cap actitud d’hostilitat, ni d’agressivitat, ni de queixa, tal com recullen els 29 folis d’atestats que els investigadors han aportat al Jutjat d’Instrucció.

Part de l’informe dels Mossos d’Esquadra d’imatges on admeten que només busquen a Costa/QS

Teles, Twitter i el temut GOAP

L’informe policial conté les imatges cedides pel grup Atresmedia -La Sexta i A3-, d’El Periódico de Catalunya i de diversos usuaris de Twiter com Adicsenxarxa, el perfil de les “Assemblees de treballadores i treballadors en defensa de les institucions catalanes”, així com de Toni Fitó, la IAC, (Intersindical Alternativa de Catalunya que uneix USTEC•STEs, CATAC, CATAC CTS, FTC, FAA, CAU i SF) o Ernest Sort. També s’aporten imatges del Grup d’Obtenció i Assegurança de la Prova, el GOAP dels Mossos. Tot recollit en un informe de 9 pàgines i tres d’annexos.

Cap de les imatges recollides mostra Costa en una actitud ni rebel, ni violenta, ni tan sols de protesta ni cap incident.Ans al contrari, la majoria d’imatges recollides són vistes generals de com estava la concentració i del lloc on suposadament “es van produir incidents per part d’un grup de manifestants que volien sobrepassar la línia policial de la plaça Carles Buigas”. Només són imatges de persones concentrades a l’Avinguda Maria Cristina o de la gent que va llegir el manifest de protesta per la cimera hispano espanyola.

Els organitzadors de la protesta contra la cimera hispanofrancesa despleguen una estelada a Montjuïc / Quico Sallés

Cap imatge mostra incidents

Efectivament, cap de les imatges mostra ningú volen sobrepassar cap línia policial ni tan sols de l’exvicepresident. De fet, només recullen tres imatges on es veu Costa. Una, on els Mossos indiquen que “es pot observar el senyor Costa entre el grup de manifestants ubicats davant les tanques metàl·liques”. Res més que això. La segona imatge que els Mossos d’Esquadra recullen és una de Costa, però això sí, amb una misteriosa llegenda on hi diu que “sense guants a les mans”.

La darrera imatge de Costa editada pels Mossos d’Esquadra, curiosament li dona la raó a l’exvicepresident de la cambra catalana. En concret, es tracta de la imatge número 12, cedida per Atresmedia. “En aquesta seqüència”, escriu el caporal, “s’observa com el senyor Costa assenyala amb els seus dits, entenem que a l’agent de policia que surt a la imatge”. La glossa de la imatge continua per part del caporal i afegeix “durant aquesta seqüència en l’àudio s’escolta com llegeix el número d’identificació del policia que té ubicat just al davant i es pot escoltar com li diu ‘em fots a mi que no estic fent res, no estava fent res quan vostè m’ha (inintel·ligible) un cop de porra… jo no estava movent la tanca'”. Unes paraules que concorden amb la versió que sempre ha explicat Costa, assegurant que va rebre el cop sense cap actuació prèvia que ho justifiqués. De fet, una versió que va corroborar un policia que va fer de testimoni de l’agent inculpat dijous passat.