Los Mossos pidieron a La Sexta y A3 imágenes para poder denunciar Costa

Nuevo fascículo del caso del agente de la Brimo que picó el exvicepresidente del Parlamento Josep Costa. Los Mossos d’Esquadra han librado uno atestado policial de investigación al Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona donde se constata la ingente cantidad de esfuerzos que llevaron a cabo para encontrar prueba o indicios en imagen contra el líder soberanista para justificar una denuncia penal. Una denuncia que tenía que contrarrestar la interpuesta por Costa contra el agente actuando. Concretamente, se trata de un Informe de Visionado realizado por el equipo 2 del Grupo de Investigación de Delitos de Orden Público de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra y firmado por el caporal 12595. Un testificado donde el caporal del grupo reclama al grupo Atresmedia las imágenes de la cumbre emitidas a A3 y La Sexta.

El atestado es absolutamente prospectivo dando por sentado que buscan imágenes, no solo de los medios españoles, sino también de usuarios de Twitter que colgaban videos o fotografías de la concentración en Montjuic. La intención del caporal es recoger imágenes de los hechos para «comprobar la participación del señor Josep Costa en los mismos». Una de las imágenes recogidas, precisamente, es un video donde Costa reprocha al Mosso que lo haya picado por no hacer nada. De la ingente cantidad de imágenes recogidas, solo en tres aparece el exvicepresidente del Parlamento y sale apoyado a las vallas o cogido a la valla, sin ninguna actitud de hostilidad, ni de agresividad, ni de queja, tal como recogen los 29 folios de atestados que los investigadores han aportado al Juzgado de Instrucción.

Parte del informe de los Mossos d’Esquadra de imágenes donde admiten que solo buscan a Costa/QS

Teles, Twitter y el temido GOAP

El informe policial contiene las imágenes cedidas por el grupo Atresmedia -La Sexta y A3-, del Periódico de Cataluña y de varios usuarios de Twiter como Adicsenxarxa, el perfil de las «Asambleas de trabajadoras y trabajadores en defensa de las instituciones catalanas», así como de Toni Fitó, la IAC, (Intersindical Alternativa de Cataluña que une USTEC-STEs, CATAC, CATAC CTS, FTC, FAA, CAU y SF) o Ernest Sort. También se aportan imágenes del Grupo de Obtención y Seguro de la Prueba, el GOAP de los Mossos. Todo recogido en un informe de 9 páginas y tres de anexos.

Ninguna de las imágenes recogidas muestra Costa en una actitud ni rebelde, ni violenta, ni siquiera de protesta ni ningún incidente. Al contrario, la mayoría de imágenes recogidas son vistas generales de cómo estaba la concentración y del lugar donde supuestamente «se produjeron incidentes por parte de un grupo de manifestantes que querían sobrepasar la línea policial de la plaza Carles Buigas». Solo son imágenes de personas concentradas en la Avenida Maria Cristina o de la gente que leyó el manifiesto de protesta por la cumbre hispano española.

Los organizadores de la protesta contra la cumbre hispanofrancesa despliegan una estelada en Montjuic / Quico Sallés

Ninguna imagen muestra incidentes

Efectivamente, ninguno de las imágenes muestra nadie quieren sobrepasar ninguna línea policial ni siquiera del exvicepresidente. De hecho, solo recogen tres imágenes donde se ve Costa. Una, donde los Mossos indican que «se puede observar el señor Costa entre el grupo de manifestantes ubicados ante las vallas metálicas». Nada más que esto. La segunda imagen que los Mossos d’Esquadra recogen es una de Costa, pero eso sí, con una misteriosa leyenda donde dice que «sin guantes en las manos».

La última imagen de Costa editada por los Mossos d’Esquadra, curiosamente le da la razón al exvicepresidente de la cámara catalana. En concreto, se trata de la imagen número 12, cedida por Atresmedia. «En esta secuencia», escribe el caporal, «se observa como el señor Costa señala con sus dedos, entendemos que al agente de policía que sale a la imagen». La glosa de la imagen continúa por parte del caporal y añade «durante esta secuencia en el audio se escucha como lee el número de identificación del policía que tiene ubicado justo delante y se puede escuchar como le dice ‘me jodes en mí que no estoy haciendo nada, no estaba haciendo nada cuando usted me ha (ininteligible) un golpe de porra… yo no estaba moviendo la valla'». Unas palabras que concuerdan con la versión que siempre ha explicado Costa, asegurando que recibió la vez sin ninguna actuación previa que lo justificara. De hecho, una versión que corroboró un policía que hizo de testigo del agente inculpado el pasado jueves.