VÍDEO | “Sánchez, ‘mamón’, truca a Puigdemont”, el crit de festa major a Salt

Tot és política. Fins i tot, un concert de festa major dels incommensurables Buhos. Així ho demostra el nou crit de moda a la Festa Major de Salt en el concert del grup català celebrat aquest dilluns, on el públic va començar a cridar “Sánchez, mamón, truca Puigdemont”. Un missatge de ressaca electoral de diumenge, després que Pedro Sánchez, candidat socialista a la presidència de l’Estat espanyol, depengui dels vots de Junts per Catalunya per ser investit.

Buhos ha publicat el vídeo dels clams del públic en una “story” del seu perfil d’Instagram i de seguida s’ha viralitzat. Un lema amb què el públic, absolutament lliurat al grup musical, esperona al president en funcions espanyols a què obri negociacions amb el president a l’exili Carles Puigdemont. Així, demanen que Sánchez faci el favor de telefonar a Puigdemont per obrir suposades converses per negociar una investidura a canvi de “l’autodeterminació o l’amnistia”.

“Sánchez, Mamón, truca al Puigdemont!”.



Que es converteixi en el crit unànime a tots els festivals de música d’aquest estiu pic.twitter.com/d78RhgiLLa — Aleix Clarió 🎏🐉 (@aleixclario) July 25, 2023

Una serp d’estiu?

El nou càntic pot esdevenir la banda sonora del que segurament serà una veritable serp d’estiu política, la negociació de la investidura espanyola a càrrec dels independentistes. Unes converses que es poden allargar durant la canícula i que pot propiciar imatges com el concert de Salt d’aquest dilluns, on els més joves, clamen una solució pel conflicte polític que té Espanya amb Catalunya. Les imatges del concert també s’hi veu una estelada entre el públic enfebrat amb l’actuació dels Buhos animat amb l’actual situació política que ha deixat la jornada electoral de diumenge. Una jornada estranya, tot i que els partits independentistes han perdut més de 700.000 vots i la CUP ha quedat fora, amb els 7 diputats de Junts i 7 d’ERC tenen la clau de la governabilitat de la Moncloa. El lema actual dels juntaires és esperar a Pedro Sánchez, per tant, potser podrien readaptar el seu lema al càntic dels seguidors de Buhos.