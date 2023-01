Els 10 videoclips catalans més vistos a Youtube el 2022

‘Supermercat’, del cantant Lildami, encapçala el rànquing dels videoclips catalans amb més reproduccions a Youtube durant el 2022, segons la llista feta per Enderrock per setè any consecutiu. El tema del terrassenc ha sumat més d’un milió de visualitzacions en uns mesos i es converteix en l’únic videoclip català en superar les 7 xifres a la plataforma. Els grups com Buhos, El Pot Petit, Zoo, Ceaxe i Rozalén amb Sílvia Pérez Cruz completen les 10 primeres posicions. Els primers 100 videoclips en català sumen 15.078.500 reproduccions, un descens important (-33,6%) si ho comparem amb el 2021, en què van assolir les 22.680.900 visualitzacions.

1. ‘Supermercat’, de Lildami

El terrassenc Lildami i el seu videoclip de ‘Supermercat’ encapçalen el rànquing dels més vistos a Youtube durant el 2022 amb 1.006.100 de reproduccions. És l’únic videoclip català que ha superat el milió de visualitzacions aquest any, quan només feia 6 mesos que s’havia publicat.

2. ‘La pluja tropical’ de Buhos

El grup Buhos es queda la segona posició amb ‘La pluja tropical’, que ha sumat més de 952.000 visualitzacions el 2022. El 2021, tot i que el grup català va aconseguir entrar a la llista d’Enderrock, no es va posicionar en el top 10.

3. ‘Aura, la dinosaure’, d’El Pot Petit

El grup de música infantil El Pot Petit entra en el top 10 dels videoclips més vistos a Youtube aquest 2022 amb quatre cançons i, en tota la llista, amb cinc (aquesta última, ocupant la 17a posició). La cançó del grup amb més visualitzacions és ‘Aura, la dinousare’, amb 906.400 reproduccions.

4. ‘El gall Ot’, d’El Pot Petit

Amb 745.000 reproduccions el 2022, ‘El gall Ot’ -una de les quatre cançons que es van publicar a Youtube durant el primer trimestre de l’any- d’El Pot Petit ocupa la posició número 4.

5. ‘L’estrella del pop’ d’El Pot Petit

Publicada a Youtube el 7 d’abril de 2022, aquesta cançó d’El Pot Petit ha acumulat més de 744.000 visualitzacions en un any i això la situa en el número 4 del rànquing de videoclips catalans més vistos en aquesta plataforma.

6. ‘Les tres pirates’, d’El Pot Petit

En la sisena posició de la llista d’Enderrock, ocupada també pel grup de música per a famílies El Pot Petit, i amb 488.700 reproduccions hi trobem ‘Les tres pirates’.

7. ‘Panya’, de Zoo

El videoclip de ‘Panya’ de Zoo, amb una mica més de 481.000 visualitzacions, se situa en la posició número set. L’any passat, el grup valencià va assolir la segona plaça del rànquing, amb la cançó ‘Avant’.

8. ‘Tu y yo’, de Ceaxe

El raper de Barcelona ha tret partit de la seva aposta el català a la bilíngüe ‘Tu y yo’, que ocupa la vuitena posició de la llista amb 392.100 reproduccions a Youtube durant el 2022.

9. ‘Amor del bo’, de Rozalén amb Sílvia Pérez Cruz

La novena posició dels videoclips catalans més vistos a Youtube és per al duet de Rozalén i Sílvia Pérez Cruz amb ‘Amor del bo’, que aconsegueix 381.700 visualitzacions. Aquesta posició és tot un mèrit, ja que el tema es va penjar a la plataforma fa uns dos mesos.

10. ‘De l’1 al què’, de The Tyets

Per últim, ‘De l’1 al què’, de The Tyets, posa punt final al top 10 dels videoclips catalans amb més reproduccions a Youtube durant el 2022. La cançó del grup mataroní ha acumulat 373.700 visites.