MAPA | Què han votat els teus veïns a Catalunya aquest 23-J?

El PSC ha estat el gran triomfador de les eleccions estatals del 23-J. Els socialistes, que han aconseguit 19 escons, han obtingut una victòria tan aclaparadora que han guanyat en el 86% de les 8.926 meses electorals que es van constituir a Catalunya aquest diumenge. Com passa després de cada elecció, el Ministeri de l’Interior publica els resultats per secció censal, la unitat més petita amb què es pot dividir una circumscripció electoral i que pràcticament permet veure què han votat els teus veïns. En aquesta ocasió, el PSC tenyeix de vermell gairebé tota l’àrea metropolitana, però hi ha petits reductes de resistència del PP i els comuns.

Sempre és divertit donar un cop d’ull a les seccions que van a contracorrent o pobles, com a Sant Jaume Frontanyà, donen la sorpresa i fan guanyador a Vox, encara que sigui amb només 6 dels 11 vots emesos. En aquest mapa elaborat per l’Agència Catalana de Notícies (ACN) podràs veure qui ha guanyat a cada mesa i quins resultats ha tret cada partit.

La victòria del PSC és encara més contundent a Barcelona, on guanya a 5.872 de les 6.473 meses constituïdes, el 90,7% del total. A Tarragona guanyen a 900 de les 1.039 meses (86,6%), mentre que a Lleida (61,8%) i Girona (64,8%) els resultats dels socialistes són molt bons, però estan lluny de les xifres de Barcelona i Tarragona. Junts per Catalunya ha sigut primera força a 695 meses (7,8%), ERC a 275 (3%), el PP a 228 (2,6%), els comuns a 52 (0,6%), la CUP només a quatre i Vox a una. Pel que fa a les seccions censals, els socialistes també s’han imposat en un 83,8% de les 5.108 de tot Catalunya, molt per davant del 9% de Junts i el 3,8% d’ERC. Els comuns són primera força en un 0,7% de seccions censals, la CUP a quatre, i Vox a una.

Passejada del PSC a Catalunya

El vot útil i la indefinició de l’independentisme han deixat el camí lliure per al PSC, que amb 19 escons ha obtingut gairebé tants diputats com Sumar (7), ERC (7) i Junts (7) combinats. Tot i que les enquestes auguraven una derrota sense pal·liatius del PSOE en l’àmbit estatal, els bons resultats dels socialistes a Catalunya han permès a Pedro Sánchez mantenir les seves opcions de repetir govern, malgrat que ara la clau està en mans de Junts, que ja ha avisat que no vendràs barat el seu suport.