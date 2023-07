VÍDEO | Un home amb un martell sembra el pànic en un tren de Rodalies

El pànic ha omplert un tren de Rodalies quan un home ha començat a amenaçar tots els passatgers amb un martell. Els fets han tingut lloc a l’interior d’un tren de l’R1 la passada nit de dilluns, entre les 21 hores i les 22 hores en el tram entre Arenys de Mar i Canet. La policia local de Canet en conjunt amb els Mossos d’Esquadra han detingut l’home com a responsable d’haver colpejat les parets del comboi. Segons fonts policials, l’home va agafar l’eina amb la qual va començar a colpejar el tren de l’interior del vagó, motiu pel qual la situació va escalar de tensió ràpidament. Les mateixes fonts indiquen que l’home es trobava sota els efectes de l’alcohol.

Fruit de l’escena dantesca que es va començar a viure a l’interior del tren, els passatgers van decidir aturar el tren al mig de les vies i arrencar a córrer per fugir de la situació. Tal com es pot veure en el vídeo cedit per Jana Vergés Mainat a El Món, el caos es va apoderar dels passatgers del vagó que, entre crits, han premut la palanca de fre d’emergència i han obert les portes del vagó. Fruit de la fugida, dues persones han resultat ferides lleument en caure a terra arrossegats per la massa. Els agents del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que es van desplaçar fins al lloc dels fets han atès a aquestes dues persones ferides i les han traslladat a l’Hospital de Mataró.

Caos en rodalies un hombre con una pistola desata el pánico en un tren dirección Canet de Mar pic.twitter.com/SVGnfZqSDu — Luisa Lopez Marin (@luisalopezmari1) July 24, 2023

Caos a l’R1

Segons ha relatat una passatgera a Ràdio Calella, el tren anava en direcció Maçanet quan, de sobte, el pànic es va apoderar de tots els passatgers. Aquesta mateixa persona relata que el detonant que va accelerar la situació va ser el crit de “Os mato a todos”, motiu que els va portar a llençar-se a terra i fugir ràpidament. Tot i que la sensació que tenien els passatgers en aquell moment és que l’arma que duia era una pistola, la investigació policial ha determinat que es tractava d’un martell.