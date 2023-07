El PP avisa de la negociació amb Junts: “La capital d’Espanya estaria a Waterloo”

El PP redobla la pressió sobre el PSOE perquè no pacti amb els independentistes catalans, en especial amb Junts. La número dos dels populars, Cuca Gamarra, ha advertit que negociar la investidura de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont “implica canviar la capital d’Espanya, que deixaria d’estar a Madrid per estar a Waterloo”. Gamarra ha reclamat “serietat, maduresa i responsabilitat” als socialistes per intentar buscar un pacte d’estat amb el seu partit. Els populars han constatat que estan molt sols després d’haver hipotecat el seu futur al de Vox i ara intenten arrossegar el PSOE amb un acord que exclogui els extrems.

“No es pacta amb qui vol trencar Espanya i és pròfug de la justícia”, ha advertit la secretària general dels populars. El PP defensa que és Alberto Núñez Feijóo i no Pedro Sánchez qui ha de liderar les converses per formar govern perquè el líder popular ha “guanyat les eleccions” i “assumeix” la responsabilitat que li pertoca. Gamarra ha celebrat que Vox hagi confirmat que no obstaculitzaran la investidura de Feijóo. Amb tot, el líder popular no en tindrà prou amb els vots de l’extrema dreta. El PNB i Coalició Canària ja han advertit els populars que no entraran en cap pacte que inclogui Vox.

El líder del PPC, Alejandro Fernández, intervenint durant la sessió de control | ACN (Mariona Puig)

El PP català proposa un canvi Generalitat-Moncloa

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha proposat al PSC un intercanvi de vots a la Generalitat i la Moncloa. Durant la sessió de control a Pere Aragonès, Fernández ha posat sobre la taula fer Salvador Illa president de la Generalitat si el PSOE garanteix la investidura de Feijóo al Congrés, ja que els socialistes serien la força clau per bastir una “alternativa no nacionalista” a Catalunya. El dirigent popular ha dit a Illa que té “l’oportunitat d’acabar amb el Procés ara que rep menys suport electoral que mai i això passa per treure’ls influència a Madrid en lloc de donar-los la clau i enviar-los a l’oposició aquí”.

“Si creu que ERC i Junts li regalaran la presidència de la Generalitat és que no ha entès res”, li ha etzibat. Ja va guanyar les autonòmiques i ha obtingut un gran resultat ara, però molt em temo que preferirà ser ostatge de Pedro Sánchez perquè l’utilitzi de moneda de canvi amb els nacionalistes per mantenir-se ell al poder”.