El PSOE confia a obtenir el suport de Junts per formar govern a Madrid

Després de les eleccions espanyoles d’aquest passat diumenge, el debat per decidir qui formarà govern a Madrid ha quedat en mans de Carles Puigdemont. Des de Junts han deixat molt clares quines són les seves condicions per facilitar la investidura de Pedro Sánchez: amnistia i un referèndum d’independència per a Catalunya. Ara bé, tot i haver reiterat diverses vegades que no canviaran de postura si els socialistes no accepten aquestes condicions, des del PSOE creuen que són només un punt de partida i confien que obtindran el suport de la formació de Puigdemont per a formar govern. De fet, algunes veus de la cúpula socialista recollides per Europa Press consideren que aquestes condicions són més un missatge cap a la seva formació que uns punts realistes sobre els quals negociar.

Els de Sánchez també han deixat clar que les condicions que els posen des de Junts per a oferir-los-hi el seu suport no són viables perquè no queden recollides dins la Constitució, però confien a poder arribar a un acord que satisfaci la formació independentista. Així doncs, les dues posicions es mantenen molt allunyades en aquests moments. Tot i així, des del PSOE creuen que porten el pes de la negociació perquè veuen poc factible que Junts entri en una dinàmica d’enfrontament amb el PSOE i que és molt complicat que actuïn en contra d’un govern progressista, ja que els resultaria difícil d’explicar al seu electorat. Unes creences allunyades del que han declarat per al moment des de Junts, que han remarcat que no els tremolarà el pols a l’hora de no investir Sánchez.

Carles Puigdemont té la clau de la governabilitat espanyola / Europa Press

De qui s’allunyen en aquests moments els socialistes per tal de formar govern és del PP. Tot i no negar-se a dialogar amb els populars, els socialistes no tenen cap pressa en negociar amb Feijóo un possible acord.

Veus partidàries de pactar amb el PP

L’exlíder del PSOE a Euskadi Nicolás Redondo ha rebutjat en unes declaracions d’aquest dimecres que Puigdemont sigui “l’àrbitre de la política espanyola” després dels resultats del 23-J i és per això que insta Sánchez a negociar amb Feijóo per arribar a un acord de governabilitat. Redondo considera que si no es fa un pacte amb el PP, la presidència espanyola depèn “d’un fugat de la justícia”: “No hi ha democràcia sòlida que es respecti si qualsevol Govern es recolza en un grup parlamentari dirigit des d’un país estranger”, sentencia.