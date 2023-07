Òmnium reclama unitat a l’independentisme i avisa Sánchez: “Democràcia o paràlisi”

Òmnium Cultural ha fet una esmena a la totalitat de l’estratègia de l’independentisme a les eleccions del 23-J i ha criticat que els partits hagin prioritzat “l’interès electoral” per sobre de “l’interès col·lectiu” del moviment. Les crides a la unitat que es fan fer des de la Generalitat, les entitats i els partits per bastir un front comú als comicis espanyols van quedar en un no res i l’independentisme ha perdut 700.000 vots respecte a les eleccions del 2019. Amb tot, Òmnium també ha enviat un avís a Pedro Sánchez: “Democràcia o paràlisi”.

En un comunicat molt dur, Òmnium considera que els mals resultats de l’independentisme són “conseqüència de la incapacitat de tots els agents de travar una estratègia coordinada, i d’haver ignorat els avisos reiterats dels electors i la societat civil des del 2017”. L’entitat també demana nous lideratges per iniciar una nova etapa. “Només un moviment encapçalat per lideratges amb capacitat per teixir confiances serà capaç de revertir la situació actual”.

L’entitat ha fet una nova crida a la unitat per “fer valer la seva força i exigir la fi de la repressió i l’exercici del dret a l’autodeterminació” en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, on ERC i Junts tenen la clau. “Els partits independentistes han continuat prioritzant l’interès electoral, de part i de curt termini, per sobre de l’interès col·lectiu”, lamenta Òmnium. L’entitat també fa autocrítica i assegura que la societat civil també té la “responsabilitat de recuperar i enfortir una mobilització democràtica, i efectiva, que faci imprescindible la negociació per a una resolució democràtica del conflicte polític”.

Avís a l’Estat i a Sánchez

Tot i que l’independentisme passa un dels seus pitjors moments en molts anys, Òminum també ha llançat un avís a l’estat espanyol i a Pedro Sánchez. “La pèrdua de representació no elimina, en cap cas, l’existència d’un conflicte polític que ha de ser resolt democràticament, tal com avala la majoria de la població de Catalunya”, adverteix l’entitat. “Pedro Sánchez cometrà una greu irresponsabilitat si opta pel bloqueig institucional i la paràlisi davant l’avenç de l’extrema dreta, abans que atendre les legítimes demandes democràtiques de la ciutadania”.

Òmnium recorda al president espanyol que té a “les seves mans no anar a unes noves eleccions i la disjuntiva és clara: drets fonamentals i democràcia o paràlisi”.