Aragonès admet que els resultats de l’independentisme són “dolents”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha qualificat de “dolents” els resultats obtinguts per Esquerra Republicana i l’independentisme en les eleccions generals del 23-J i ha lamentat que molts votants han optat per “altres opcions o s’han quedat a casa”. Durant la sessió de control al Parlament, Aragonès ha manifestat que els resultats són “millorables” i ha reconegut que “no són els que ens agradaria”, ja que l’independentisme ha perdut 9 diputats i més de 700.000 vots -més de la meitat els ha perdut ERC- en aquests comicis. “Treballarem per millorar”, ha afegit sense voler entrar en retrets.

D’altra banda, Pere Aragonès s’ha mostrat “molt orgullós” que els catalans hagin decidit aturar la dreta i l’extrema dreta a Catalunya i l’Estat en un context on a Europa avança. A més, ha afegit que els escons obtinguts per l’independentisme s’han d’utilitzar perquè Catalunya avanci cap a la resolució del conflicte polític, en termes de democràcia, en termes de drets i llibertats, en matèria antirepressiva i per avançar en termes de benestar. “En definitiva, avançar en termes de país”.

També ha manifestat que en aquestes eleccions que s’ha produït una “concentració” en algunes forces polítiques com PSC i comuns per aturar la dreta i la ultradreta, i ha apostat per “sumar els dos missatges que hi ha hagut” a les urnes: aturar la dreta i resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat perquè “Catalunya és la principal qüestió que s’ha d’abordar”.

Sobre la pressió de l’independentisme per permetre un govern progressista per barrar el pas al PP i Vox, el president s’ha limitat a reclamar “coratge polític” al líder del PSOE, Pedro Sánchez, i li ha demanat “coratge” i “propostes” per resoldre el conflicte. També, ha advertit que el que es va expressar a les urnes aquest diumenge pot “quedar en no res” i “seria una llàstima”.

Pere Aragonès ha constatat que els resultats de diumenge “obliguen” a totes les formacions independentistes a fer una reflexió, però els hi ha demanat treballar conjuntament perquè “si ho fem, segur que avancem més”. En aquest sentit, ha remarcat que els adversaris no són aquells que “compartim projectes polítics” i ha subratllat que no entrarà en cap dinàmica que pugui trencar el moviment.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, també ha fet una “profunda autocrítica” durant la sessió de control Parlament i ha assenyalat que la majoria independentista ha fet un vot d'”esmena contundent” i ha lamentat l’increment de l’abstenció. La valoració, ha dit a diferència de Rufián, no pot ser positiva quan l’independentisme ha passat de 23 a 14 diputats al Congrés. Tanmateix, ha celebrat que Catalunya va decidir votar per “frenar la dreta i l’extrema dreta” perquè és “un bastió de llibertat, de drets socials i nacionals, i plantarem cara. Hem de treballar plegats perquè som més forts que la censura”.