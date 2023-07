Dos avis en estat crític per un incendi al seu pis al Vendrell

Dos avis estan en estat crític després d’haver patit ferides greus en un incendi al seu pis de l’avinguda Sant Vicenç del Vendrell (Baix Penedès). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, es tracta d’un home de 81 anys i una dona de 79 anys que han estat rescatats de dins del seu habitatge, que estava en flames, i han patit lesions greus a conseqüència del fum. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) les ha evacuat en estat crític.

Els serveis d’emergència han rebut l’avís d’una veïna del bloc de pisos poc abans de les 6.00 de la matinada. Els Bombers han enviat 10 dotacions dels parcs del Vendrell, Tarragona i de la Regió d’Emergències de Tarragona (RET). Quan han arribat a l’avinguda Sant Vicenç, els Bombers han confirmat que el foc estava descontrolat i han prioritzat la recerca de possibles víctimes. Els efectius han saltat la tanca del pati i de seguida han trobat els dos avis, que han estat evacuats amb rapidesa.

Imatge d’arxiu d’un operatiu dels Bombers / Europa Press

Els veïns s’han autoconfinat i no hi ha més ferits

Un cop han rescatat els dos residents, els Bombers han passat a extingir l’incendi. El foc ha danyat seriosament la cuina i el menjador, mentre que la resta de l’habitatge només presenta restes de fum. Bona part dels veïns de l’edifici, que té quatre plantes més àtic i vuit pisos per planta, s’han autoconfinat i no hi ha hagut més ferits. La resta havien pogut sortir de l’immoble i han esperat els serveis d’emergència a peu de carrer.

Un cop apagat el foc i evacuats els ferits, els Bombers han ventilat les escales de l’edifici i han revisat els desperfectes del pis per comprovar que no hi hagués danys estructurals. La resta de pisos no ha patit cap dany.