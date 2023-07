Un incendi obliga a confinar una urbanització a Sant Vicenç dels Horts

L’incendi forestal a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) que s’ha declarat aquesta tarda ha obligat els Bombers de la Generalitat a demanar el confinament preventiu de diverses urbanitzacions, i a ordenar el confinament de la urbanització Granja Garcia, on resideixen aproximadament unes 400 persones.

L’avís s’ha produït cap a les 14.13 hores entre aquesta última urbanització, propera a Cervelló, i el polígon industrial Molí dels Frares, i els Bombers de la Generalitat hi han acudit amb 25 dotacions, 19 terrestres més dos avions i tres helicòpters, mitjans aeris que estan agafant aigua davant les costes del port de Barcelona.

Treballem en un incendi de vegetació forestal a Sant Vicenç dels Horts (avís 14.13h). #Bomberscat hi som amb 17 dotacions (13🚒+2🛩️+2🚁), demanem el confinament preventiu de les urbanitzacions del voltant de l'incendi pic.twitter.com/2eo4Ei9CjE — Bombers (@bomberscat) July 22, 2023

Segons han detallat a través del seu compte de Twitter, no hi ha afectació a cap casa i s’ha demanat a la companyia de la llum que talli la línia elèctrica per tal que els Mitjans Aeris dels Bombers de la Generalitat treballin amb seguretat. L’objectiu del cos d’emergències és de contenir el flanc dret, “ja que el franc esquerre s’aguanta per la marinada que bufa a la part alta”. De fet, els cinc mitjans aeris que treballen a l’incendi faran les darreres descàrregues i es retiraran.