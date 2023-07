Fotos | Norah Jones celebra els 20 anys de ‘Come away with me’ a Cap Roig

El soul de la cantautora de soul nord-americana Norah Jones ha captivat el públic del festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) en un concert d’hora i mitja, on ha repassat tots els seus grans èxits des d’aquell primer àlbum del 2002 ‘Come away with me’, que celebra el 20è aniversari. Les 2.400 persones que han assistit al concert han acabat dempeus ovacionant la cantant americana.

Amb el cartell d’entrades exhaurides, Jones ha portat als jardins de Cap Roig, ‘An evening with Norah Jones’. La cita ha arrencat amb ‘Just a little bit’ amb Jones dreta i cantant, després d’una primera salutació. Tot seguit, la cantant s’ha assegut al piano de cua que tenia just al costat del trio de músics que l’acompanyava. ‘I’m alive’ i un dels seus grans èxits, ‘What am I to you?’, han servit per connectar el públic amb l’artista que ha bromejat amb una espectadora que l’aclamava des del públic. “És la meva mare”, ha dit entre riures dels assistents.

Norah Jones, durant el seu concert a Cap Roig / José Irún

Després de trencar el gel amb els tres clàssics, la guanyadora de nou premis grammy s’ha posat el públic a la butxaca en admetre que estava “molt contents” de tocar a Cap Roig. La connexió entre la cantant de soul i els espectadors ha estat total i el públic ha mostrat el seu entusiasme quan Jones ha enllaçat clàssics dels inicis de la seva carrera musical com ‘Don’t know why’ o ‘Sunrise’.

Després de l’habitual presentació dels components de la banda, l’espectacle ha seguit amb ‘Waiting’ i ‘Little broken hearts’, que també han rebut l’aclamació del públic. ‘Travelin on’, ‘Don’t know why’ i ‘Nighingale’ han precedit a l’inici del final del concert. ‘Some away with me’ ha servit per aixecar els aplaudiments, just a l’inici dels acords i la intèrpret s’ha acomiadat amb ‘Happy pills’.

Norah Jones, asseguda al piano de cua, acompanyada per un trio de músics / José Irún

Un bis amb un trident imparable

Als 2.400 espectadors encara els hi quedava una sorpresa per viure en aquesta nit d’estiu impregnada pel soul de Norah Jobnes i és que la cantautora s’ha tornat a pujar a l’escenari baix-empordanès per enllaçar ‘All a dream’, ‘Black’ i ‘Got to see you again’, que, ara sí, ha servit per tancar el concert de Norah Jones.

Entrades exhaurides

El concert de Jones és una de les cites del festival que ha aconseguit penjar el cartell d’entrades exhaurides. Entre els que també han omplert tots els seients de Cap Roig hi ha el de l’incombustible Rod Stewart, el del cantant colombià, Sebastián Yatra, els britànics Simply Red, Joan Dausà, la madrilenya Lola Índigo i David Bisbal, que serà l’encarregat de tancar l’edició d’enguany el pròxim 19 d’agost.

Aquest dissabte hi ha programat un concert dels Amics de les Arts i el divendres que ve serà el torn de l’irlandès Damien Rice, en un cap de setmana que completaran el pianista Pablo López i el cantant britanicolibanès Mika, que farà vibrar el públic amb temes com ‘Grace Kelly’ i ‘Relax, take it easy”, entre d’altres.