El soul de Norah Jones cautiva al público de Cap Roig

El soul de la cantautora de soul norteamericana Norah Jones ha cautivado el público del festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) en un concierto temprano y media, donde ha repasado todos sus grandes éxitos desde aquel primer álbum del 2002 ‘Come away with me’, que celebra el 20 aniversario. Las 2.400 personas que han asistido al concierto han acabado de pie ovacionando la cantante americana.

Con el cartel de entradas agotadas, Jones ha llevado a los jardines de Cap Roig, ‘An evening with Norah Jones’. La cita ha arrancado con ‘Just a little bit’ con Jones derecha y cantante, después de un primer saludo. A continuación, la cantante se ha sentado al piano de cola que tenía justo junto al trío de músicos que lo acompañaba. ‘Y’m alive’ y uno de sus grandes éxitos, ‘What am I to you?’, han servido para conectar el público con la artista que ha bromeado con una espectadora que lo aclamaba desde el público. «Es mi madre», ha dicho entre risas de los asistentes.

Norah Jones, durante su concierto en Ningún Roig / José Irún

Después de romper el hielo con estos tres clásicos, la ganadora de nuevo premios grammy se ha puesto el público al bolsillo al admitir que estaban «muy contentos» de tocar en Ningún Roig. La conexión entre la cantante de soul y los espectadores ha sido total y el público ha mostrado su entusiasmo cuando Jones ha enlazado clásicos de los inicios de su carrera musical como ‘Don’t know why’ o ‘Sunrise’.

Después de la habitual presentación de los componentes de la banda, el espectáculo ha seguido con ‘Waiting’ y ‘Little broken hearts’, que también han recibido la aclamación del público. ‘Travelin donde’, ‘Don’t know why’ y ‘Nighingale’ han precedido al inicio del final del concierto. ‘Some away with me’ ha servido para levantar los aplausos, justo al inicio de las notas y la intérprete se ha despedido con ‘Happy pills’.

Norah Jones, sentada al piano de cola, acompañada por un trío de músicos / José Irún

Un bis con un tridente imparable

A los 2.400 espectadores todavía les quedaba una sorpresa para vivir en esta noche de verano impregnada por el soul de Norah Jobnes y es que la cantautora se ha vuelto a subir al escenario para enlazar ‘All a dream’, ‘Black’ i ‘Got to see you again’, que, ahora sí, ha servido para cerrar el concierto de Norah Jones.

Entradas agotadas

El concierto de Jones es una de las citas del festival que ha conseguido colgar el cartel de entradas agotadas. Entre los que también han llenado todos los asientos de Ningún Roig hay el del incombustible Rod Stewart, el del cantante colombiano, Sebastián Yatra, los británicos Simply Red, Joan Dausà, la madrileña Lola Índigo y David Bisbal, que será el encargado de cerrar la edición de este año el próximo 19 de agosto.

Este sábado ha programado un concierto de los Amics de les Arts y el próximo viernes será el turno del irlandés Damien Rice, en un fin de semana que completarán el pianista Pablo López y el cantante británico-libanés Mika, que hará vibrar el público con temas como ‘Grace Kelly’ y ‘Relax, take it easy», entre otros.