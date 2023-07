Els 37 cinemes on es pot veure ‘Barbie’ en català

La bogeria rosa de ‘Barbie‘ s’estrena aquest dijous a les sales de cinema de tota Catalunya, coincidint amb el llançament de l’altra gran pel·lícula que promet ser un èxit a les taquilles: Oppenheimer. La pel·lícula protagonitzada per Margot Robbie i Ryan Gosling tindrà versió doblada en català i un total de 37 cinemes l’oferiran amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura. Així, ‘Barbie’ se sumarà a la resta de grans estrenes en català d’aquest 2023, entre les quals hi ha Indiana Jones i el dial del destí; The First Slam Dunk; Elemental; Detectiu Conan: Black Iron Submarine, i Ninja Turtles: Caos mutant. En total, enguany les sales de cinema han estrenat 49 pel·lícules doblades o subtitulades en català.

L’actor Ryan Gosling i l’actriu Margot Robbie que donen vida a Ken i Barbie respectivament / EP

Els cinemes on ‘Barbie’ parla català

En aquest cas, s’estrena ‘Barbie’, la història de la famosa nina que viu una vida fantàstica a Barbieland fins que es fa preguntes incòmodes sobre el món idíl·lic en el qual viu. Aquestes preguntes fan que sigui expulsada perquè no és prou perfecta i arriba al món real. La història, carregada d’ironia i sarcasme, es pot veure en català en els següents cinemes:

•Cine Yelmo Abrera (Abrera)

•JCA Cinemes Lleida – Alpicat (Alpicat)

•Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer (Balaguer)

•Cine Yelmo Baricentro (Barberà del Vallès)

•Arenas Multicines (Barcelona)

•Cine Yelmo Westfield La Maquinista (Barcelona)

•Cinemes Girona (Barcelona)

•Cines Verdi (Barcelona)

•Cinesa Diagonal (Barcelona)

•Cinesa Diagonal Mar (Barcelona)

•Cinesa SOM Multiespai (Barcelona)

•MCB Cinema Calafell (Calafell)

•Cine Yelmo Castelldefels (Castelldefels)

•Cines FULL (Cornellà de Llobregat)

•ACEC CAT Cines Figueres (Figueres)

•Ocine Girona (Girona)

•ACEC Cines Filmax Gran Via 4DX (l’Hospitalet de Llobregat)

•ACEC Cines Bages Centre (Manresa)

•Kinepolis Mataró Parc (Mataró)

•ACEC Cines Olot (Olot)

•Cinema Teatre Comtal (Ripoll)

•Ocine Roquetes (Roquetes)

•Cinemes Roses (Roses)

•ACEC Cines Imperial (Sabadell)

•Odeon Multicines Girona (Salt)

•Ocine Sant Celoni – Altrium (Sant Celoni)

•Cine Yelmo Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)

•CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)

•Cinema El Retiro (Sitges)

•Cine Yelmo Parc Central (Tarragona)

•Ocine Tarragona – Les Gavarres (Tarragona)

•Cinemes Majèstic (Tàrrega)

•Cinesa Parc Vallès (Terrassa)

•JCA Cinemes Tarragona – Valls (Valls)

•Multicines Sucre (Vic)

•Kubrick Cinema (Vilafranca del Penedès)

•Odeon Multicines Vilanova (Vilanova i la Geltrú)