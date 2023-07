Els 76 cinemes on els majors de 65 anys només hauran de pagar dos euros

El govern espanyol ha anunciat quins són els cinemes que s’han acollit a la iniciativa promoguda pel Ministeri de Cultura i Esport perquè els majors de 65 anys vagin al cinema per només dos euros. Aquesta mesura permetrà que un dia a la setmana, preferiblement els dimarts, aquestes persones puguin veure una pel·lícula a un preu molt més econòmic de l’habitual. Les entrades només estaran disponibles a les taquilles de les sales de cinema per assegurar que es tracta d’una persona major de 65 anys. Per això caldrà acreditar l’edat de la persona i identificar-la.

Projecció del concert a les sales de cinema de La Maquinista / Debat Constituent

La llista de cinemes catalans que ho apliquen

Aquesta és la llista dels 76 cinemes catalans que s’han adherit a aquesta iniciativa: