Realitat virtual per triar el millor tractament per malaltia renal crònica

L’Hospital de Bellvitge continua implementant mètodes amb intel·ligència artificial i realitat virtual per millorar l’atenció dels pacients. L’últim que s’ha fet al respecte ha estat La casa del Ronyó, que consisteix en un entorn immersiu en el qual el pacient, mitjançant unes ulleres de realitat virtual, pot anar obrint diferents portes i desplaçar-se per les instal·lacions de l’hospital relacionades amb el trasplantament. Per exemple, amb aquestes ulleres els pacients poden veure la sala de diàlisi i el procediment i el testimoni de pacients i experts.

“Volem facilitar al pacient l’elecció de l’opció més idònia de tractament renal substitutiu, aprofitant les possibilitats de la realitat virtual per millorar la interpretació de la informació que li facilitem”, detalla la directora del Programa de Diàlisi del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Bellvitge, Inés Rama.

Les ulleres faciliten al pacient l’accés a la informació progressivament, en un entorn adequat i mitjançant navegació intuïtiva. Tot això facilita la seva comprensió. Aquesta eina, desenvolupada amb la col·laboració de l’empresa Aumenta Solutions i el patrocini de PALEX, ja està disponible per als pacients de nefrologia.

L’Hospital de Bellvitge / ACN

El 15% de la població té malaltia renal crònica

La malaltia renal crònica afecta fins a un 15% de la població. Es tracta d’una xifra que creix fins al 35% en el cas de les persones de més de 70 anys. La majoria d’aquests pacients requereixen trasplantament o diàlisi, motiu pel qual el departament s’ha plantejat la introducció de la realitat virtual. Amb aquesta eina es creu que els pacients redueixen l’ansietat i assimilen millor la informació sobre aquest procés. “Volem corresponsabilitzar el pacient envers la seva malaltia”, explica Rama.

El servei de nefrologia està considerant fer servir més endavant la realitat virtual i l’augmentada per monitorar, formar i donar suport als pacients en la diàlisi domiciliària. Un altre objectiu és incrementar els pacients que fan diàlisi a casa gràcies a aquesta informació detallada proporcionada a través de les ulleres de realitat virtual. Anualment uns 140 pacients inicien tractament renal substitutiu a l’Hospital de Bellvitge. D’aquests, un 33% ho fan a casa seva.