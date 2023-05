‘I am ready’: realitat virtual per combatre la por dels infants amb càncer

La Fundació Ricky Rubio, l’Hospital Vall d’Hebron i el Barcelona Health Hub han presentat aquest dilluns un estudi pioner que dona les claus per incorporar la realitat virtual en els pacients pediàtrics d’oncologia per reduir la seva ansietat i por al tractament. L’estudi I am ready es presentarà al Health Revolution Congress que se celebrarà dimecres a La Llotja i que persegueix l’objectiu de “projectar una imatge de Barcelona com un lloc punter en la innovació en salut”. Les start-ups tenen un paper clau en el desenvolupament d’aquests projectes i en aquest cas ha estat Nixi for the children l’empresa que ha col·laborat amb la Fundació Ricky Rubio per crear un producte que redueix un 50% l’ansietat dels infants.

Vídeo de I am ready, el projecte de la Fundació Ricky Rubio, Nixi for the Children i Barcelona Health Hub

I am ready consisteix a “humanitzar” els tractaments de radiologia dels més petits gràcies a la realitat virtual. El producte consisteix en unes ulleres de realitat virtual -mitjançant les quals poden veure un personatge de dibuixos animats que els explica el tractament perquè estiguin tranquils- una guia per comunicar-se amb els familiars i sanitaris i un nino per entendre què passa al seu cos. El primer hospital a implementar-lo serà el Vall d’Hebron. El doctor Jordi Giralt, membre del servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Vall d’Hebron, ha explicat que el centre fa anys que intenta minimitzar el patiment dels infants -en molts casos s’havien de tractar fins i tot amb anestèsia- i per això van començar a treballar en aquest projecte, que ha presentat resultats “sorprenents”.

Després de la primera visita amb l’infant amb càncer els sanitaris li donen el nino, les ulleres de realitat virtual i la guia. “El nen veu la simulació del tractament, pot veure un entrenament del Ricky abans d’un partit de l’NBA mentre es tracta i, sobretot, es creu el Nixi -el nino- quan els diu que el tractament els ajudarà”, ha explicat el doctor. “Pels pares és una gran eina, entenen molt més tot i això els permet ajudar més el nen. Els nens venen contents perquè saben que estan amb el Nixi, no tenen por”, ha celebrat.

L’ansietat es redueix en un 50%

“Hi ha una reducció de l’ansietat del 50% i el projecte està tenint molt bona acollida. Cap nen ha requerit anestèsia quan s’ha aplicat la realitat virtual”, ha explicat el doctor abans de donar pas a Ricky Rubio, jugador de bàsquet de l’NBA i fundador de la Ricky Rubio Foundation. El jugador ha assegurat que hi ha “molta il·lusió” en la fundació per ser conductors de la sinergia entre start ups i hospitals i crear productes que com I am ready ajudin els més petits.

“Estic molt orgullós de col·laborar amb Barcelona Health Hub i tenim moltes idees per desenvolupar el talent”, ha assegurat Ricky Rubio en una videoconferència des dels Estats Units, on resideix. “Volem canviar el món cap a bé”, ha conclòs el jugador.