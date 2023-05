I am ready: realidad virtual contra el miedo de los niños con cáncer

La Fundación Ricky Rubio, el Hospital Vall de Hebrón y el Barcelona Health Hub han presentado este lunes un estudio pionero que da las claves para incorporar la realidad virtual en los pacientes pediátricos de oncología por reducir su ansiedad y miedo al tratamiento. El estudio I am ready se presentará en el Health Revolution Congress que se celebrará este miércoles en La Llotja y que persigue el objetivo de «proyectar una imagen de Barcelona como un lugar puntero en la innovación en salud». Las start-ups tienen un papel clave en el desarrollo de estos proyectos y en este caso ha sido Nixi for the children la empresa que ha colaborado con la Fundación Ricky Rubio para crear un producto que reduce un 50% la ansiedad de los niños.

https://www.youtube.com/watch?v=vg-i3cys5h0 Video de Y am ready, el proyecto de la Fundación Ricky Rubio, Nixi for the Children y Barcelona Health Hub

I am ready consiste en «humanizar» los tratamientos de radiología de los más pequeños gracias a la realidad virtual. El producto consiste en unas gafas de realidad virtual -gracias a las que pueden ver un personaje de dibujos animados que les explica el tratamiento para que estén tranquilos- una guía para comunicarse con los familiares y sanitarios y un muñeco para entender qué pasa en su cuerpo. El primer hospital en implementarlo será el Vall de Hebrón. El doctor Jordi Giralt, miembro del servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Vall de Hebrón, ha explicado que el centro hace años que intenta minimizar el sufrimiento de los niños -en muchos casos se tenían que tratar incluso con anestesia- y por eso empezaron a trabajar en este proyecto, que ha presentado resultados «sorprendentes».

Después de la primera visita con el niño con cáncer los sanitarios le dan el muñeco, las gafas de realidad virtual y la guía. «El niño ve la simulación del tratamiento, puede ver un entrenamiento del Ricky antes de un partido de la NBA mientras se trata y, sobre todo, se cree a Nixi -el muñeco- cuando les dice que el tratamiento les ayudará», ha explicado el doctor. «Para los padres es una gran herramienta, entienden mucho más y eso les permite ayudar más al niño. Los niños vienen contentos porque saben que están con Nixi, no tienen miedo», ha celebrado.

La ansiedad se reduce en un 50%

«Hay una reducción de la ansiedad del 50% y el proyecto está teniendo muy buena acogida. Ningún niño ha requerido anestesia cuando se ha aplicado la realidad virtual», ha explicado el doctor antes de dar a Ricky Rubio, jugador de baloncesto de la NBA y fundador de la Ricky Rubio Foundation. El jugador ha asegurado que hay «mucha ilusión» en la fundación para ser conductores de la sinergia entre start ups y hospitales y crear productos que como Y am ready ayuden los más pequeños.

«Estoy muy orgulloso de colaborar con Barcelona Health Hub y tenemos muchas ideas para desarrollar el talento», ha asegurado Ricky Rubio en una videoconferencia desde los Estados Unidos, donde reside. «Queremos cambiar el mundo hacia bien», ha concluido el jugador.