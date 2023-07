Els treballadors del 112 faran vaga indefinida els caps de setmana

Els treballadors del telèfon d’emergències 112 de la Generalitat han convocat una vaga indefinida durant els caps de setmana a partir del 4 d’agost als seus dos centres de Reus i Barcelona. La vaga es farà de les 8 del matí dels divendres a les 8 del matí dels dilluns. Com ja va passar amb la vaga d’agost del 2021 a març del 2022, els serveis mínims seran considerables, un 85% aproximadament, en tractar-se d’un servei essencial.

La convocatòria ha estat a iniciativa dels 9 membres del comitè d’empresa de Reus, tots de la CGT, i compta amb el suport del 90% de la plantilla d’aquest centre. Els treballadors del centre de la Zona Franca de Barcelona poden fer la vaga, però el comitè s’hi podria afegir més endavant. El centre de Reus té uns 150 treballadors, com el de Barcelona, i atén la meitat de les trucades al 112.

Els rètols de ‘112 Emergències’ que coronen el centre de Reus / ACN

Els treballadors reclamen millores

Les reivindicacions principals són aconseguir internalitzar el servei i tenir un conveni propi, ja que ara depenen de l’empresa Ferrovial i del conveni de telemàrqueting. L’altra gran reivindicació és aconseguir millores laborals, ja que denuncien falta de personal en diferents departaments i es perden trucades. A més, lamenten que cobrin 1,80 euros l’hora nocturna, que rebin un plus mensual de 60 euros per parlar idiomes com anglès, francès o alemany i que el 90% dels contractes són a temps parcial. “Patim un estrès crònic”, sentencien.

Queixes per la gestió de Ferrovial

El comitè d’empresa ha explicat a través de Twitter que el contracte amb Ferrovial/Serveo acaba el març del 2024 i segurament es prorrogarà. “Tenim una empresa que ja no sabem si és Ferrovial, Serveo o el fons voltor Portobello, i que l’únic que fa és fer nòmines i xuclar diners públics. Fan el mínim per obtenir el màxim de beneficis“, denuncia el comitè.

De fet, el Departament d’Interior té en marxa un estudi sobre “la viabilitat d’internalitzar” el servei que acabarà a la tardor, però el comitè lamenta que un resultat favorable d’aquest estudi no obliga a res. També admet que la directora del 112, Irene Fornós, “té ganes que les coses surtin bé”, però creu que Interior i la Generalitat “li haurien de donar més suport” perquè, segons afirmen, “fins ara ningú s’ha compromès a internalitzar” el servei. Per tot això, el comitè considera que “els votants d’Esquerra no entendrien que se’ls renovés la licitació”.