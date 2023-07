La jornada de reflexió dels candidats: esport, arrossada, família i amics

Els caps de llista al Congrés per Barcelona passaran la jornada de reflexió d’aquest dissabte majorment acompanyats per les famílies i els amics, després de dues setmanes de campanya electoral pels comicis generals d’aquest diumenge. Entre els seus plans, hi ha el de fer esport, menjar arròs i fins i tot un casament.

El número 1 d’Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, preveu sortir a córrer al matí, i després passarà la resta del dia amb el fill. La candidata del PSC i presidenta del Congrés, Meritxell Batet, aprofitarà per dormir sense “posar el despertador”; al matí, anirà a passejar a la vora del mar amb la seva mare i després ha quedat amb uns amics a Altafulla (Tarragona), on planeja un sopar.

Arròs, pel·li i ‘manta’

El cap de llista de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, té per costum “des de fa anys” fer una arrossada amb el seu grup d’amics, i aquesta vegada es trobaran a Montmeló (Barcelona). Una altra de les candidates que optarà per passar el dia en família i amics és el cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras. El seu marit li ha dit que farà carn a la brasa i després rebran la visita de familiars i amics al seu domicili de Cardedeu (Barcelona).

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, al costat del seu marit, durant l’acte de tancament als Jardinets de Gràcia / Nico Tomás – ACN

El candidat del PDeCAT-Espai CiU, Roger Montañola, farà com a Batet i preveu aixecar-se sense despertador, i després anirà nedar a la Barceloneta, menjarà amb la seva parella i quedarà amb alguns amics, que fa dies que no veu pels compromisos de la campanya. “A la nit anava a dir que sofà, pel·li i manta, però crec que la manta no serà necessària”, ha fet broma.

El candidat del PP, Nacho Martín Blanco, esmorzarà amb el president del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, i després anirà a recollir els fills després d’haver passat una setmana de colònies, per passar la resta del dia en família.

Un dia casolà i un casament

Albert Botran (CUP) farà de la jornada de reflexió un dia “molt casolà” i es traslladarà a Figueres (Girona) per estar amb la seva parella, família i amics. El dia del candidat de Vox, Juan José Aizcorbe, serà menys quotidià, ja que té previst assistir a un casament a la localitat d’El Escorial, i també aprofitarà el dia previ al 23-J per estar al costat de la família. De fet, es quedarà a la Comunitat de Madrid fins diumenge al matí, ja que està empadronat a Pozuelo de Alarcón, on anirà a votar, per després desplaçar-se a Barcelona.