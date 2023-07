Junts es reivindica com el vot útil independentista

Junts per Catalunya ha tancat la campanya per a les eleccions del 23-J amb un acte d’aquest divendres, als Jardinets de Gràcia, i ha deixat clar que no aniran a Madrid a pactar res que no sigui la independència. A més, ha carregat contra Esquerra per treure pit dels indults durant la campanya perquè els seus dirigents mai ho van demanar i ha avisat que “només ho deixarem estar quan siguem independents”, però ha avisat que la clau per aconseguir això és que el dia 23-J l’independentisme sigui fort a les urnes. “No som una província espanyola, no som Espanya; som una nació”, ha sentenciat la cap de llista de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, en l’acte de final de campanya de Junts a Jardinets de Gràcia / Marta Vidal – ACN

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha insistit que el preu dels seus vots per a una investidura és alt perquè no pactaran res a Madrid “a canvi de deixar-ho estar, ni transferències ni solucions personals”. La presidenta del partit, Laura Borràs, s’ha expressat en el mateix sentit de Turull i ha deixat clar que no aniran a Madrid a fer de “crossa de ningú, ni a fer amics, perquè sabem que les amistats poden ser perilloses”.

El cap de llista de Junts per al Senat, Toni Castellà, ha apel·lat als votants d’ERC, la CUP i fins i tot els abstencionistes a recuperar la unitat aquest diumenge i els hi ha reclamat el “compromís solemne” de no investir cap president espanyol si no reconeix el dret a l’autodeterminació i l’amnistia.

El candidat de Junts al Senat, Toni Castellà, en l’acte de final de campanya del partit / Nico Tomás – ACN

Castellà se’n recorda de Rufián

Castellà, un dels candidats més durs aquesta campanya amb el paper d’Esquerra Republicana, ha aprofitat el tancament de la campanya per dirigir-se a Gabriel Rufián i etzibar-li que “t’han pres el peix, el cove i les 155 monedes de plata”. El candidat de Junts també ha criticat l’estratègia del diàleg dels republicans i ha acusat la formació d’Oriol Junqueras d’haver “blanquejat” Espanya a l’exterior. A més, ha carregat contra ERC per treure pit dels indults durant aquesta campanya perquè Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull “mai van demanar una solució personal“.

Missatges contra l’abstenció i el vot útil

Junts també ha aprofitat l’últim dia de campanya per fer una crida contra l’abstencionisme i en contra del vot útil al PSC. El president Carles Puigdemont ha instat les bases del partit a aprofitar les darreres hores que queden per a les eleccions per “convèncer” a amics i coneguts que han de votar Míriam Nogueras.

Turull, per la seva banda, ha reclamat els independentistes que diumenge omplin les urnes a “favor de la independència” i ha combatut el plantejament sobre el vot útil al PSC: “La Batet defensarà la llengua? La que retira la paraula a la Míriam Nogueras per parlar català? Això no és un vot útil”.