Barcelona i els independents díscols de Junts dificulten el tripartit a la Diputació

Falten només dos dies per a les eleccions estatals del 23-J. Uns comicis que seran claus per a la política espanyola i, en certa manera per a catalana, que ha de comprovar la seva força a Madrid, i de retruc, la municipal catalana. En concret, per la configuració d’un nou govern a la Diputació de Barcelona amb la presidència de l’alcaldessa de Sant Boi del Llobregat, la socialista Lluïsa Moret. Aquesta setmana s’afegia l’agenda política el festeig de Comuns i PSC cap a ERC per tal que s’integressin al govern de l’entitat supramunicipal. Unes peticions a les quals, de moment, els republicans han donat carabasses a l’espera del resultat de diumenge 23 de juliol.

De fet, fonts dels republicans subratllaven que ni tan sols s’han assegut a parlar-ne i “menys encara en plena campanya electoral”. Així, retreien que el ple del cartipàs –que configura l’executiu de la Diputació– es convoqués tres dies després de les eleccions. Tot i això, els proposants han fet saber els missatges enviats a ERC. Per una banda, que l’opció d’entrar a governar la Diputació passa també per entrar al govern de la ciutat de Barcelona. Per altra banda, els republicans consideren que se’ls faria muntanya amunt entrar a formar part d’un govern amb dos trànsfugues del paraigua electoral de Junts –encara que no en siguin militants–, en referència a Marc Castells alcalde d’Igualada, i Sergi Vallés, alcalde de Torrelles de Foix, que pertanyien al grup de Junts a través de les seves marques blanques municipals a través de la plataforma Impulsem Penedès.

La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, amb la vara / Europa Press

Consell Nacional d’ERC, el 28 de juliol

En tot cas, tot sembla aguantar en el punt de sortida a l’espera de com li van els comicis a ERC. Fonts de la formació apunten que un acord a la Diputació seria més “factible” si diumenge queden per davant de Junts, tot i que la idea no desperta passió. El partit veu possible, ara com ara, mantenir-se per davant de Junts encara que perdin escons, a la vista dels darreres enquestes i del resultat de la campanya electoral. Estan satisfets, per exemple, del paper del candidat Gabriel Rufián al debat de TV3. Tant és així, que la direcció del partit ha convocat un Consell Nacional –l’òrgan de decisió més important entre congressos– el divendres dia 28 de juny, tot i que en el darrer conclave es va demanar una reunió abans de vacances i es va descartar.

La convocatòria té com a ordre del dia la valoració dels resultats de les eleccions de diumenge. Un senyal que la direcció pensa que els resultats poden ser millors del que pronosticaven les enquestes a principis de la campanya o de l’anàlisi dels resultats de les eleccions municipals del 28 de maig, quan els republicans van perdre uns 300.000 vots respecte als anteriors comicis. La convicció al partit és que la direcció creu que han aturat la davallada i, amb un resultat per sobre de Junts, entenen que tindrien més marge de maniobra de cara l’acció política a Madrid i a Catalunya, cosa que restaria combustible al foc de la sospita d’un avançament electoral.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells / Junts

Els Comuns i Barcelona

Però a l’altra banda de la taula hi ha els Comuns i el PSC. Els que són pressionen especialment per l’acord per la Diputació són els d’Ada Colau, que proposen compartir el govern de la Diputació amb el govern a l’Ajuntament de Barcelona, de Jaume Collboni. Una opció que per als Comuns permetria blanquejar la maniobra per fer alcalde el candidat socialista amb l’ajuda imprescindible del PP. Però és una idea que molts regidors d’ERC rebutgen de ple. De fet, entenen que seria “mortal” de cara uns futurs comicis i de cara l’estratègia a llarg termini del partit.

Per altra banda, als republicans els fa basarda entrar en un govern compartit amb els dos diputats que provenen de Junts. Una maniobra que no fa gens de gràcia als diputats republicans, amb Dionís Guiteras, l’alcalde de Moià al capdavant. En tot cas, el panorama es podrà aclarir a partir de diumenge a la nit, amb la carta de presentació i la posició que hagi aconseguit la formació de les urnes. Si ERC quedés per sota de Junts afebliria la seva posició negociadora per a un sector ampli del partit i de la direcció. De moment, stand-by per a la Diputació de Barcelona, però govern amb el PSC a les Diputacions de Tarragona i Lleida.