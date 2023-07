Junts se reivindica como el voto útil independentista

Junts per Catalunya ha cerrado la campaña para las elecciones del 23-J con un acto de este viernes, a los Jardinets de Gràcia, y ha dejado claro que no irán a Madrid a pactar nada que no sea la independencia. Además, ha cargado contra Esquerra para sacar pecho de los indultos durante la campaña porque sus dirigentes nunca lo pidieron y ha avisado que «solo lo dejaremos estar cuando seamos independientes», pero ha avisado que la clave para conseguir esto es que el día 23-J el independentismo sea fuerte a las urnas. «No somos una provincia española, no somos España; somos una nación», ha sentenciado la jefa de lista de Juntos en el Congreso, Míriam Nogueras.

El secretario general de Juntos, Jordi Turull, en el acto de final de campaña de Juntos a Jardinets de Gracia / Marta Vidal – ACN

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido que el precio de sus votos para una investidura es alto porque no pactarán nada a Madrid «a cambio de dejarlo estar, ni transferencias, ni soluciones personales». La presidenta del partido, Laura Borràs, se ha expresado en el mismo sentido de Turull y ha dejado claro que no irán a Madrid a hacer de «muleta de nadie, ni a hacer amigos, porque sabemos que las amistades pueden ser peligrosas».

La cabeza de lista de Junts al Senado, Toni Castellà, ha apelado a los votantes de ERC, la CUP e incluso los abstencionistas a recuperar la unidad este domingo y se los ha reclamado el «compromiso solemne» de no investir ningún presidente español si no reconoce el derecho a la autodeterminación y la amnistía.

El candidato de Juntos en el Senado, Toni Castellà, en el acto de final de campaña del partido / Nico Tomás – ACN

Castellano se acuerda de Rufián

Castellano, uno de los candidatos más duros esta campaña con el papel de Esquerra Republicana, ha aprovechado el cierre de la campaña para dirigirse a Gabriel Rufián y espetarle que «te han quitado el ‘peix’, el ‘cove’ y las 155 monedas de plata». El dirigente de Demòcrates también ha criticado la estrategia del diálogo de los republicanos y ha acusado la formación de Oriol Junqueras de haber «blanqueado» España al exterior. Además, ha cargado contra ERC para sacar pecho de los indultos durante esta campaña porque Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull «nunca pidieron una solución personal«.

Mensajes contra la abstención y el voto útil

Junts también ha aprovechado el último día de campaña para hacer un llamamiento contra el abstencionismo y en contra del voto útil. El presidente Carles Puigdemont ha instado las bases del partido a aprovechar las últimas horas que quedan para las elecciones para «convencer» a amigos y conocidos que tienen que votar Míriam Nogueras.

Turull, por su parte, ha reclamado los independentistas que domingo llenen las urnas a «favor de la independencia» y ha combatido el planteamiento sobre el voto útil al PSC: «¿Batet defenderá la lengua? ¿La que retira la palabra a la Míriam Nogueras para hablar catalán? Esto no es un voto útil».