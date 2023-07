ERC demana el vot per obligar el PSOE a “treballar per Catalunya”

Esquerra Republicana ha tancat la campanya del 23-J amb un missatge clar per als seus electors. ERC ha demanat el vot per impedir el govern de PP i Vox i per obligar el PSOE a “treballar per Catalunya”. Ha estat un missatge compartit tant pel president dels republicans, Oriol Junqueras, com per la secretària general del partit, Marta Rovira, i el candidat per Barcelona, Gabriel Rufián. També s’hi ha sumat el president del Govern, Pere Aragonès, que ha dit als qui tenen “pànic” a un govern d’extrema dreta que votin ERC perquè “els aturaran”. “Defensarem el país”, ha promès. Junqueras, a més, ha afegit que els republicans han participat en cadascuna de les “derrotes” de les dretes.

A més, la número dos de la llista al Congrés, Teresa Jordà, ha dit que ERC representa “la lluita, el combat i l’esperança” i que ajudarà a combatre “el vot de la mentida” dels socialistes. Jordà ha llençat un dard a la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, que aquest divendres ha tornat a negar el referèndum. L’exconsellera d’Acció Climàtica li ha recordat que els socialistes ja van dir no a la sortida dels presos de les presons i a la derogació de la sedició: “Vostès són uns mentiders compulsius!”.

Anar a Madrid a “alliçonar-los”

Per als republicans “picar pedra” a Madrid és l’opció “més revolucionària”. A més, ha insistit que “resistència no és victimisme”. “Entre la por i la fantasia, nosaltres som els de l’esperança”, ha dit el número tres de la llista, Francesc-Marc Álvaro. El candidat ha afegit que a Madrid s’hi ha d’anar a exigir el traspàs de Rodalies.

Per últim, el candidat al Senat Ernest Maragall ha demanat el vot per “portar la contrària” als partits que van participar de la investidura de Jaume Collboni a l’Ajuntament de Barcelona. Maragall ha dit que aniran a Madrid a “donar instruccions en nom de Catalunya” i a “alliçonar-los”.