Batet celebra que Catalunya sigui “respirable de nou” gràcies a Sánchez

La cap de llista del PSC el 23-J, Meritxell Batet, ha celebrat que Catalunya “per fi és respirable de nou” gràcies a l’acció del president espanyol Pedro Sánchez. En un acte a Ripollet, la candidata ha assegurat que el líder del PSOE “se l’ha jugat” per Catalunya i per “recuperar la convivència” després del Procés. “Ens podem moure pels nostres pobles i ciutats sense por a l’insult, a ser agredits i això ho ha aconseguit mitjançant el diàleg”, ha afirmat. Davant d’aquesta exaltació al líder socialista espanyol, Batet ha aprofitat per contrastar-ho amb l’actitud del PP, que només proposen “confrontar territoris”. En aquesta línia va assegurar que els populars només utilitzen “Catalunya per guanyar vots a la resta d’Espanya”.

Batet ha assegurat que “ha arribat l’hora de la veritat” amb aquestes eleccions, on està en joc no només les polítiques en si, sinó “la concepció de la política”. Tot seguit, ha fet una lloança a la “política útil i del respecte” i ha lamentat la “política dels insults, la desinformació, la mentida i la crispació” de la dreta. La cap de llista del PSC, que ha garantit que surt a “guanyar” el 23-J, ha apuntat que “cada vot compta”. Per això ha demanat concentrar el vot en la candidatura socialista i no haver de buscar “intermediaris”. Un missatge semblant ha llençat Illa, que ha assegurat que aquests comicis es decidiran a Catalunya: “No s’ha d’anar a buscar un camí entremig”.

Feijóo “li marca el camí a Vox”

A més, Illa també ha aprofitat per criticar al PP i al seu líder, Alberto Núñez Feijóo. El líder de l’oposició a Catalunya assegura que Feijóo “diu una cosa i la contrària i li marca el camí Vox”. També els ha acusat de no tenir “un projecte” per a Catalunya i els ha retret el paper davant de la reforma laboral o la renovació del Consell General del Poder Judicial. En contraposició ha destacat el paper dels socialistes a Catalunya, que fan oposició al Govern de Pere Aragonès “allargant la mà” amb els pressupostos o la sequera, ha dit. I això, ha remarcat, tot i que l’executiu és “el més dèbil” que hi ha hagut mai. “Podríem demanar eleccions cada dia i no ho fem; i no només no les demanem, sinó que ajudem”, ha apuntat.

PEr la seva part, el número 6 del PSC, Paco Aranda, ha admès que aquestes eleccions, en ple estiu, es faran en unes “dates complicades”, però ha advertit que “més complicat serà tenir Abascal de vicepresident” en un eventual govern del PP amb Vox. A més, ha dit que la “pel·lícula de terror ja ha començat a Extremadura, a Balears i a València”, on els populars han pactat amb l’extrema dreta. I els ha qualificat de “taca negra de chapapote, perquè s’enganxa als peus i no deixa avançar el país”. “S’estendrà si no hi posem remei”, ha advertit, i ha demanat votar el 23-J “en defensa pròpia”.