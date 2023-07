El Festival Cruïlla tancarà l’edició del 2023 amb 76.000 assistents

El Festival Cruïlla tancarà una molt bona edició aquest any amb prop de 76.000 assistents. Així ho ha assegurat aquest dissabte el director del festival, Jordi Herreruela, que ha celebrat que l’edició de 2023 del certamen ha “consolidat un somni”. En la recta final del certamen —que acaba aquesta nit—, Herreruela ha explicat que preveuen tancar els concerts amb una afluència de públic total de 76.000 persones. Per la direcció del certamen, la nova edició del Cruïlla ha marcat el camí de ser un “festival diferent” que es defineix per l’experiència que viu el seu públic. La jornada inaugural de dimecres va reunir 12.000 persones, dijous 16.000 persones, aquest divendres s’ha arribat a 25.000 visitants i aquest dissabte es preveuen rebre 23.000 persones més. Herreruela ha reconegut que una de les assignatures pendents del festival és millorar la mobilitat amb transport públic, encara que cal recordar que aquestes setmanes l’L4 del metro, la més pròxima al parc del Fòrum està en obres.

“Fa molts anys que anàvem pensant en quin és el festival que volíem oferir i ho tenim”, ha celebrat Herreruela a l’inici de la roda de premsa de balanç de la nova edició del Festival Cruïlla. “És un festival per a tothom, on la gent pot ser qui és i no cal que es disfressi o es comporti de cap manera especial”, ha destacat.

“Hem trobat el format”

Sense cap voluntat de comparar xifres d’assistència amb edicions passades, Herreruela ha apuntat que s’ha “trobat el format” amb un divendres i un dissabte que són “al límit d’on podem estar” i un dimecres i un dijous que experimenten un “creixement tranquil”. “Anem consolidant la idea d’una jornada de dimecres pel públic jove, com a porta d’entrada al festival. Estem enamorats del que ha passat dijous amb la manera de fer comunitat”, ha assegurat el cap del festival.

Pel que fa a les estadístiques, el 49% del públic han estat dones, un 48% homes i un 3% no binaris. A més, el 61% dels assistents han estat persones residents a la ciutat de Barcelona, un 29% de la demarcació de Barcelona, un 7% d’arreu de Catalunya i un 3% de la resta de l’Estat. El percentatge de públic internacional s’ha situat per sota de l’1%. El públic majoritari del Cruïlla té entre 30 i 40 anys amb el 47% dels assistents. Els majors de quaranta anys representen el 35% del públic i entre 25 i 30 anys és el 10%. Només un 8% dels assistents són menors de vint-i-cinc anys.

La meitat del públic és repetidor

Herreruela ha tret pit que un 51% del públic és repetidor d’altres edicions. “Això ho havíem somiat sempre, tenir continuïtat amb el públic”, ha apuntat. El director del Cruïlla ha assegurat que el festival està definit per l’experiència que genera entre el seu públic. “La sensació del festival és diferencial i ens agrada que això ens defineixi”, ha expressat.

En total 4.000 treballadors han fet possible la celebració de l’edició 2023 del Cruïlla. L’edició no ha presentat incidències destacades i s’ha caracteritzat pel “civisme” dels assistents. Pel que fa a l’aposta per la sostenibilitat, des del festival han explicat que ha estat la primera vegada que no s’han alimentat elèctricament amb generadors sinó que ha utilitzat la xarxa elèctrica habitual de la ciutat. “Hem deixat de consumir 13.000 litres de gasoil i d’emetre 36.000 quilos de CO2”, ha concretat el director. De fet, segons el festival, el consum elèctric ha estat l’equivalent de 350 llars i s’ha defensat una aposta per les energies renovables. “Obrim les portes d’una nova tendència, serà molt difícil que altres festivals no ho segueixin”, ha apuntat.

La mobilitat, l’assignatura pendent

El director del festival ha assegurat que s’ha produït un problema amb la mobilitat en el festival per diverses obres que s’estan realitzant a la línia de metro i al Tram. “El Cruïlla no ho pot resoldre sol i menys quan s’anuncien les obres amb tan poc temps de marge”, ha criticat. Herreuela ha explicat que el servei de metro nocturn funciona aquest dissabte, però que no ho va fer les nits de dijous i divendres. També ha lamentat la manca de taxistes a la zona en un esdeveniment de gran format.