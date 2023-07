En estat greu un jove alemany després de ser apunyalat a Empuriabrava

Un jove alemany es troba en estat greu, després que un grup de persones l’hagi apunyalat aquest dissabte al matí en una baralla quan intentava que li tornessin el mòbil que li havien robat. Els fets han passat al voltant de dos quarts d’onze a la zona de l’Aeroclub d’Empuriabrava, a l’Alt Empordà. Segons informen els Mossos, l’home de vint-i-nou anys ha estat agredit amb arma blanca a la via pública. Després de ser apunyalat, el jove ha estat traslladat a l’hospital Dr. Josep Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat greu. El SEM ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i, segons detallen fonts del cos, es busquen els agressors, encara que de moment no s’ha detingut ningú.

Dos morts a les platges catalanes

Aquest no ha estat l’únic succés que ha ocorregut aquest dissabte a Empordà, ja que un home de 55 anys ha mort ofegat a la platja de Saltar de Roses, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat. El SEM ha rebut l’avís a dos quarts d’una i en el moment de l’incident hi havia servei de socorrisme a la platja i onejava la bandera groga. La víctima ha estat rescatada de l’aigua i, primer el socorrista i després el personal del SEM, han intentat reanimar-lo sense èxit. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local i la Guàrdia Civil, cos que s’encarregarà del cas.

A més, a la víctima de Roses se li ha sumat una segona, en aquest cas a Tarragona. Un home de trenta-dos anys i de nacionalitat índia ha mort ofegat a la platja del Miracle. En el moment de l’incident a la platja de Tarragona hi havia servei de socorrisme, que ha alertat al telèfon d’emergència 112 que havien tret de l’aigua un home inconscient. El SEM ha mobilitzat tres unitats fins al lloc dels fets i ha seguit les maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquestes dues víctimes mortals, Catalunya suma un total de vuit morts a les platges des del 15 de juny.

Detingut per llançar un paquet de cocaïna valorat en 6.000 euros

Sense sortir de les comarques de Girona, aquest dissabte al matí la Policia Local de Platja d’Aro ha detingut el conductor d’un vehicle durant un control rutinari a l’avinguda Fanals de la localitat. El conductor ha intentat esquivar el control policial sense èxit i en veure que no podia fugir, segons relaten fonts del cos, l’home de quaranta-quatre anys ha llançat un paquet per la finestra del copilot. Quan els agents l’han recollit han detectat que l’embolcall contenia uns 100 grams de cocaïna; una quantitat valorada en uns 6.000 euros. El detingut, a qui ja constaven detencions per delictes similars, no és veí del municipi i està a l’espera de passar a disposició judicial.