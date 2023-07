El Festival Cruïlla cerrará la edición del 2023 con 76.000 asistentes

El Festival Cruïlla cerrará una muy buena edición este año con cerca de 76.000 asistentes. Así lo ha asegurado este sábado el director del festival, Jordi Herreruela, que ha celebrado que la edición de 2023 del certamen ha “consolidado un sueño”. En la recta final del certamen —que acaba esta noche—, Herreruela ha explicado que prevén cerrar los conciertos con una afluencia de público total de 76.000 personas. Por la dirección del certamen, la nueva edición del Cruïlla ha marcado el camino de ser un “festival diferente” que se define por la experiencia que vive su público. La jornada inaugural de miércoles reunió 12.000 personas, jueves 16.000 personas, este viernes se ha llegado a 25.000 visitantes y este sábado se prevén recibir 23.000 personas más. Herreruela ha reconocido que una de las asignaturas pendientes del festival es mejorar la movilidad con transporte público, aunque hay que recordar que estas semanas la L4 del metro, la más próxima al parque del Fòrum está en obras.

“Hace muchos años que íbamos pensando en qué es el festival que queríamos ofrecer y lo tenemos”, ha celebrado Herreruela en el inicio de la rueda de prensa de balance de la nueva edición del Festival Cruïlla. “Es un festival para todo el mundo, donde la gente puede ser quién es y no hace falta que se disfrace o se comporte de ninguna forma especial”, ha destacado.

“Hemos encontrado el formato”

Sin ninguna voluntad de comparar cifras de asistencia con ediciones pasadas, Herreruela ha apuntado que se ha “encontrado el formato” con un viernes y un sábado que son “al límite de donde podemos estar” y un miércoles y un jueves que experimentan un “crecimiento tranquilo”. “Vamos consolidando la idea de una jornada de miércoles por el público joven, como puerta de entrada al festival. Estamos enamorados del que ha pasado jueves con la manera de hacer comunidad”, ha asegurado el jefe del festival.

En cuanto a las estadísticas, el 49% del público han estado mujeres, un 48% hombres y un 3% no binarios. Además, el 61% de los asistentes han estado personas residentes en la ciudad de Barcelona, un 29% de la demarcación de Barcelona, un 7% de todo Cataluña y un 3% del resto del Estado. El porcentaje de público internacional se ha situado por debajo del 1%. El público mayoritario del Cruïlla tiene entre 30 y 40 años con el 47% de los asistentes. Los mayores de cuarenta años representan el 35% del público y entre 25 y 30 años es el 10%. Solo un 8% de los asistentes son menores de veinticinco años.

La mitad del público es repetidor

Herreruela ha sacado pecho que un 51% del público es repetidor otras ediciones. “Esto lo habíamos soñado siempre, tener continuidad con el público”, ha apuntado. El director del Cruïlla ha asegurado que el festival está definido por la experiencia que genera entre su público. “La sensación del festival es diferencial y nos gusta que esto nos defina”, ha expresado.

En total, 4.000 trabajadores han hecho posible la celebración de la edición 2023 del Cruïlla. La edición no ha presentado incidencias destacadas y se ha caracterizado por el “civismo” de los asistentes. En cuanto a la apuesta por la sostenibilidad, desde el festival han explicado que ha sido la primera vez que no se han alimentado eléctricamente con generadores, sino que ha utilizado la red eléctrica habitual de la ciudad. “Hemos dejado de consumir 13.000 litros de gasóleo y de emitir 36.000 kilos de CO₂”, ha concretado el director. De hecho, según el festival, el consumo eléctrico ha sido el equivalente de 350 hogares y se ha defendido una apuesta por las energías renovables. “Abrimos las puertas de una nueva tendencia, será muy difícil que otros festivales no lo sigan”, ha apuntado.

La movilidad, la asignatura pendiente

El director del festival ha asegurado que se ha producido un problema con la movilidad en el festival por varias obras que se están realizando a la línea de metro y al Tramo. “El Cruïlla no lo puede resolver sol y menos cuando se anuncian las obras con tan poco tiempo de margen”, ha criticado. Herreuela ha explicado que el servicio de metro nocturno funciona este sábado, pero que no lo hizo las noches de jueves y viernes. También ha lamentado la carencia de taxistas en la zona en un acontecimiento de gran formato.