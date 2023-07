Batet celebra que Cataluña sea “respirable de nuevo” gracias a Sánchez

La cabeza de lista del PSC el 23-J, Meritxell Batet, ha celebrado que Cataluña “por fin es respirable de nuevo” gracias a la acción del presidente español, Pedro Sánchez. En un acto en Ripollet, la candidata ha asegurado que el líder del PSOE “se lo ha jugado” por Cataluña y para “recuperar la convivencia” después del Proceso. “Nos podemos mover por nuestros pueblos y ciudades sin miedo al insulto, a ser agredidos y esto lo ha conseguido mediante el diálogo”, ha afirmado. Ante esta exaltación al líder socialista español, Batet ha aprovechado para contrastarlo con la actitud del PP, que solo proponen “confrontar territorios”. En esta línea, aseguró que los populares solo utilizan “Cataluña para ganar votos al resto de España”.

Batet ha asegurado que “ha llegado la hora de la verdad” con estas elecciones, donde está en juego no solo las políticas en sí, sino “la concepción de la política”. A continuación, ha hecho una alabanza a la “política útil y del respeto” y ha lamentado la “política de los insultos, la desinformación, la mentira y la crispación” de la derecha. La jefa de lista del PSC, que ha garantizado que sale a “ganar” el 23-J, ha apuntado que «cada voto cuenta». Por eso ha pedido concentrar el voto en la candidatura socialista y no tener que buscar “intermediarios”. Un mensaje pareciendo ha tirado Isla, que ha asegurado que estos comicios se decidirán en Cataluña: «No se tiene que ir a buscar un camino entremedio».

Feijóo “le marca el camino a Vox”

Además, Isla también ha aprovechado para criticar al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición en Cataluña asegura que Feijóo «dice una cosa y la contraria y le marca el camino Vox». También los ha acusado de no tener «un proyecto» para Cataluña y los ha reprochado el papel ante la reforma laboral o la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En contraposición, ha destacado el papel de los socialistas en Cataluña, que hacen oposición al Gobierno de Pere Aragonès «alargando la mano» con los presupuestos o la sequía, ha dicho. Y esto, ha remarcado, a pesar de que el ejecutivo es «lo más débil» que ha habido nunca. «Podríamos pedir elecciones cada día y no lo hacemos; y no solo no las pedimos, sino que ayudemos», ha apuntado.

Por su parte, el número 6 del PSC, Paco Aranda, ha admitido que estas elecciones, en pleno verano, se harán en unas «fechas complicadas», pero ha advertido que «más complicado será tener Abascal de vicepresidente» en un eventual gobierno del PP con Vox. Además, ha dicho que la «película de terror ya ha empezado en Extremadura, en Baleares y en Valencia», donde los populares han pactado con la extrema derecha. Y los ha calificado de «mancha negra de chapapote, porque se engancha en los pies y no deja avanzar el país». «Se extenderá si no ponemos remedio», ha advertido, y ha pedido votar el 23-J «en defensa propia».