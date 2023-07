La CUP tanca la campanya acusant el PSOE de ser “caníbals de la democràcia”

Els anticapitalistes han tancat la campanya electoral pel 23-J amb un acte a Girona on han intentat combatre els arguments de vot útil al PSOE. Han titllat els socialistes de ser “guardians del règim del 78” i han retret al president espanyol, Pedro Sánchez, que el seu ministre d’Interior sigui “un caníbal de la democràcia”. La CUP considera Sánchez “part del problema i no la solució” i per això han demanat el vot per a la CUP. La candidata per Girona, Mireia Vehí, ha fet una crida a “plantar cara a l’Espanya eterna” i lluitar a Madrid per un referèndum per a Catalunya. “La nostra resistència es diu independència”, ha reivindicat el cap de llista per Barcelona, Albert Botran.

La CUP s’ha reivindicat com el “vot antifeixista” que combatrà el règim del 78 i ha carregat contra Sumar per les seves afirmacions sobre el referèndum. “Senyors de l’esquerra espanyola, un poble que ha tastat la llibertat ja només vol votar sobre la seva llibertat, no vol abaixar el llistó”, ha dit el candidat en referència al fet que el referèndum ha de ser d’autodeterminació i no per aconseguir acords autonòmics.

A més, Botran ha assenyalat que el feixisme “ha crescut dins del règim del 78” i no s’ha generat “de forma espontània” amb Vox. “El 23-J és una batalla més. Teniu l’opció d’enviar un missatge claríssim que no ens rendim, que reconstruirem la força de l’1 i del 3 d’octubre”, ha conclós.

Salellas demana el vot ”antidemocràtic”

El candidat per Girona, Lluc Salellas, es va fer amb l’ajuntament en les eleccions municipals del maig i precisament ha estat ell qui ha obert el míting. Salellas ha demanat a les persones ”antimonàrquiques” que “facin un vot en clau antifeixista”. “Si guanya el PP o el PSOE, els dos partits estaran al costat de la monarquia i de les multinacionals i donaran l’esquena al poble treballador català”, ha avisat. “Endavant, no ens aturaran, no els deixarem passar”, ha clamat.