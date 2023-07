La Generalitat es gasta 18.000 euros per utilitzar un “llenguatge planer”

Nova licitació de la Generalitat, en aquest cas amb l’objectiu de saber com ser més “clara”. En concret es tracta d’una petició de la Subdirecció d’Innovació i Dades del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). L’objecte del contracte són “serveis de comunicació clara i llenguatge planer” per a les comunicacions de l’AOC adreçats a la ciutadania. Una licitació que s’enfila fins als 14.900 euros que un cop afegit l’IVA es dispara fins als 18.029 euros. Segons la memòria justificativa del contracte, cal fer aquesta inversió perquè l’administració “no disposa internament dels recursos humans i materials especialitzats que puguin dedicar-se a impulsar les tasques de comunicació clara i llenguatge planer, que requereixen una dedicació intensiva”.

Curiosament, el mateix document que licita un servei de “comunicació clara” justifica la “necessitat a satisfer” amb una frase de 46 paraules sense cap coma. “El Consorci AOC té l’objectiu estratègic d’oferir un sistema de disseny estandarditzat per a tots els serveis de l’AOC adreçat a la ciutadania que impulsi l’ús de directrius de comunicació clara i llenguatge planer que facilitin la comprensió de la informació i els serveis públics per la ciutadania”, afirma el text. Així mateix, la memòria aporta “exemples de guies i informes sobre el llenguatge planer al sector públic que han de servir d’inspiració al treball licitat”.

Una tablet, una eina que l’administració vol “aclarir per al ciutadania”/AOC

Les cinc resultants del contracte

Segons les explicacions tècniques, per preparar aquesta licitació, s’han recollit “estudis acadèmics” sobre els efectes que el “llenguatge planer” provoca dins l’administració. La llista la configuren “l’accessibilitat”, la “transparència”, “l’eficiència”, “l’empoderament del ciutadà” i la “inclusió”. En aquesta línia, insisteixen que aquests conceptes “asseguren que tothom pugui entendre i fer ús dels serveis públics sense barreres lingüístiques i de comprensió”. “Quan les institucions comuniquen de manera clara, els ciutadans poden entendre millor els processos, les polítiques i les decisions preses per l’administració”, assenyala la memòria. “Això genera confiança i permet als ciutadans participar de manera informada en els afers públics”, afegeix.

“Quan les persones entenen clarament els seus drets, obligacions i opcions, poden participar activament en els processos democràtics i en la presa de decisions que afecten les seves vides”, addueix la justificació de la contractació externa. Així mateix, l’AOC remarca que “segons les dades disponibles, més del 50% de la ciutadania té dificultats per trobar i entendre la informació pública o la realització d’un tràmit per mitjans electrònics”. Per exemple, l’AOC aporta les queixes del Tercer Sector, d’assistència social, per argüir la necessitat d’aquesta licitació.