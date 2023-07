Vuit ferits lleus en un tren de Rodalies a Rajadell per un incendi a la catenària

Vuit persones han resultat ferides lleus aquest dijous al vespre per un incendi a la catenària que ha afectat un tren de Rodalies que viatjava en direcció a Cervera (Segarra) i que ha quedat aturat entre dos túnels a Rajadell (Bages). El foc ha afectat un dels vagons del tren i va obligar a tallar la línia R12 entre Rajadell i Calaf (Anoia). Aquest matí s’ha restablert la circulació. Protecció Civil va activar la fase de prealerta del pla Ferrocat per evacuar els passatgers. Nou dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc dels fets per apagar l’incendi i van acompanyar la setantena dels viatgers afectats fins a l’estació. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar dues ambulàncies terrestres.

Els serveis d’emergència atenen un ferit de l’incendi d’un tren a Rajadell / ACN

Josué Novoa, el tiet d’un dels passatgers que viatjava al tren afectat, ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que esperava el seu nebot a Cervera quan ha rebut diversos missatges del noi alertant de l’incident. “En dir incendi t’espantes, però per sort ens ha dit que no era res greu”, ha relatat. Després s’ha desplaçat a Rajadell per esperar l’arribada dels passatgers evacuats. El tren va quedar aturat a un quilòmetre i mig de l’estació de Rajadell. Els Bombers i els Mossos van poder arribar fins al lloc de l’incendi amb vehicles lleugers i d’extinció a través d’una pista forestal paral·lela a les vies que també ha servit per evacuar els viatgers.

El cap de guàrdia Delta 0 de la Regió d’Emergències Centre, Francesc Serra, ha declarat a l’ACN que, en arribar al lloc dels fets, els Bombers van veure que sortia fum d’un dels vagons. “Tota la gent ja era fora i hem demanat a Adif que tallés el subministrament elèctric de la catenària per poder actuar”. Mentre esperaven, el foc va entrar a l’interior d’un dels vagons. Els Bombers van poder extingir el foc, que era “petit” i no va afectar la vegetació de l’entorn. Un cop extingit, els serveis d’emergència van poder evacuar els passatgers a peu de via. Renfe va habilitar diversos busos per traslladar els viatgers de Rajadell a Calaf.