Junts i la CUP aprofiten la crisi d’ERC per exigir-li més confrontació a Madrid

Junt per Catalunya i la CUP han tornat a evidenciar les seves diferències amb ERC aquest dimarts durant la sessió de control al Parlament després de les eleccions generals del 23-J, on l’independentisme ha perdut més de 700.000 vots i 9 diputats, i l’endemà de la decisió dels republicans d’afegir-se al govern de la Diputació de Barcelona amb PSC i comuns. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha evitat replicar els retrets perquè “si encetem aquesta dinàmica serà difícil aconseguir aquest front comú” i perquè té l’obligació de pensar “en termes de país”.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha retret al president l’estratègia d’Esquerra a Madrid, “no compartida amb el conjunt de l’independentisme”. També li ha recriminat que no s’hagi estat capaç de fer valer el 52% del Parlament a favor de la independència, malgrat que va servir per investir-lo com a president, ja que fins ara el PSOE no s’ha obert a negociar l’amnistia i l’autodeterminació. “A Junts no farem tripijocs estranys, d’amagatotis i contra natura”, i ha deixat clar que ells no salvaran ni l’Estat espanyol ni la seva governabilitat, i ha demanat als republicans que defensi aquest plantejament.

Laia Estrada, Bascha Change i Xavier Pellicer, diputats de la CUP-NCG, al ple del Parlament d’aquest dimecres / ACN

D’altra banda, la portaveu de la CUP, Laia Estrada, ha recordat a Aragonès que ha perdut el suport dels dos partits que van permetre la seva investidura i que “reiteradament” s’ha negat a sotmetre’s qüestió de confiança. A més, li ha retret que hagi canviat d’aliances perquè governi amb el suport del PSC o comuns i que “governa amb el programa del PSC”. “Li està aplanant el camí a la Generalitat al PSC“, ha reblat.

Estrada també ha remarcat que la independència és “l’única alternativa que tenim per poder-ho canviar tot” i ha exigit “reprendre d’una vegada per totes” el conflicte amb l’Estat. En aquest sentit, creu que el primer pas és no facilitar l’estabilitat a Madrid, però ha lamentat que a Catalunya s’està desaprofitant la majoria independentista perquè “vostès no fan res per”. “Ens continuaran tenint de cara perquè no ens podem permetre malbaratant aquesta legislatura”, ha advertit.

Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, en el moment de valorar els resultats electorals/ACN

Junts se’n recorda de Rufián

La diputada de Junts per Catalunya Glòria Freixa ha fet referència al portaveu d’Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i les declaracions que va fer la nit electoral del 23-J després que Esquerra perdés més de 400.000 vots. Durant la sessió de control al Govern, Freixa ha demanat conèixer el cost del nyap de les oposicions, que rondarà el milió d’euros, i ha reclamat que “no mirin cap a una altra banda i facin la tàctica Rufián, que després d’haver perdut 400.000 vots es fa la compareixença dient doncs que ha estat el millor resultat per a Esquerra”.

“Regalar” l’estabilitat a Madrid

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Dolors Sabater, ha mostrat la seva disconformitat amb l’estratègia d’ERC a Madrid perquè “regalar l’estabilitat a l’Estat del règim del 78” ha estat un “molt mal” negoci per a Catalunya, que no ha avançat per avançar nacionalment ni socialment i ha reclamat que Esquerra abandoni l’estabilització del conflicte i avanci en el “rupturisme”. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, li ha replicat que no comparteix la seva anàlisi perquè Esquerra sempre ha defensat la independència a “tot arreu i des de tots els governs”. En aquest sentit, ha remarcat que l’independentisme és clau i ha demanat que això s’utilitzi per reclamar l’amnistia i l’autodeterminació. “Qui es pensava que la carpeta tancada estava mot oberta i aquí és un avís a navegants”, ha conclòs.