La consellera de Cultura reclama l’oficialitat del català a l’Eurocambra

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, ha reclamat aquest dimecres una resposta “absolutament positiva” davant la petició del Govern de què el català sigui una llengua oficial al Parlament Europeu. Aquesta és una demanda que s’ha fet des de la Generalitat a Europa aprofitant que en aquests moments la presidència europea està en mans de Pedro Sánchez durant tot aquest semestre: “Estem a l’espera d’una resposta, i ens agradaria moltíssim que aquest semestre aquesta resposta fos absolutament positiva“, comenta Garriga. Tot i que és una demanda que ja s’ha fet més d’una vegada, la consellera de Cultura confia a obtenir una resposta diferent.

Aquestes declaracions de Garriga han arribat durant el ple del Parlament que s’ha celebrat aquest dimecres, un ple on la consellera de Cultura també ha volgut remarcar que actualment estan treballant per crear un conveni amb l’Estat que permeti als funcionaris fer cursos de català. Un conveni que té la intenció de fer valdre la llengua, i que arriba després de l’onada extremista que colpeja el català, bé sigui amb discriminacions en subvencions com denunciava aquest passat dimarts Plataforma per la Llengua, o amb l’estocada del govern del País Valencià a l’escola.

Parlament de Catalunya 14.06.2023 / Mireia Comas

De fet, en aquest sentit, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha instat al govern a admetre que la taula de diàleg no ha funcionat en termes de la defensa de la cultura catalana, i que per això cal buscar vies alternatives per posar-la en valor.

Defensar el català

Per a Sales, des de Catalunya s’ha d’articular un bloc unitari per defensar el català, ja que considera que és una tasca que va més enllà de les feines dels partits: “No és la taula de diàleg creada per a parlar d’autodeterminació i amnistia la que ha de resoldre els temes de la llengua”, valora.