L’ONG de la llengua denuncia que Iceta discrimina el català a l’ESCAC

Plataforma per la Llengua ha emès aquest dimarts un comunicat de denúncia contra el Ministeri de Cultura i Esports, Miquel Iceta. Des de l’ONG del català denuncien que Iceta només financi un curs de “castellà tècnic per a personals europeus” a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i no ofereixi el mateix curs amb català. El punt que els ha portat a carregar contra el ministre és que ell mateix va firmar un decret pel qual subvencionava activitats acadèmiques teòriques i pràctiques per formar professionals dels audiovisuals “en capacitats digitals dins del sector de la cinematografia i l’audiovisual”, però que només ho ha acabat fent en castellà, discriminant així el català.

Concretament, el decret que va firmar Iceta finançava el projecte FAST FORWARD by ESCAC: un projecte que ofereix un reguitzell de cursos en diferents centres del territori. En preparar aquest projecte acordat amb el ministeri, una de les clàusules anava directament lligada a la creació d’un curs de castellà, però no ho preveia de la mateixa manera amb català. Així doncs, des de l’ONG del català consideren que la llengua queda completament discriminada. Extrapolant el cas de l’ESCAC a la resta d’àmbits de la societat, des de Plataforma per la Llengua denuncien que “el condicionament del finançament públic a l’ús del castellà crea un fort incentiu a favor del seu ús general en les empreses”, cosa que acaba desincentivant que es faci servir el català.

Imatge d’una reunió de Plataforma per la Llengüa | EuropaPress

55 normes discriminatòries noves

Des de Plataforma per la Llengua denuncien també que en els últims tres mesos de 2023 s’han aprovat 55 noves normes referents a subvencions i premis que discriminen al català. Una xifra que creix si es miren les dades del que duem d’any, ja que, segons l’ONG de la llengua, el total ascendeix fins a 117 normes. “Com que l’Estat espanyol només té el castellà com a llengua oficial general i sempre ha rebutjat sol·licitar l’oficialitat comunitària del català, només el castellà es beneficia de les directives i els reglaments europeus que protegeixen les llengües oficials de la Unió i dels estats membres”, conclouen.