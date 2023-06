L’entitat sense ànim de lucre Plataforma per la Llengua exigeix a les grans empreses del món dels videojocs que introdueixin el català a les seves consoles. Demanen que els videojocs i les diferents plataformes digitals de Nintendo, PlayStation i Xbox incorporin la llengua dins la seva interfície gràfica i que quedi reconeguda a les botigues de les diferents marques. Unes demandes que ja compleixen altres consoles. Per fer visible la seva demanda i que arribi a les empreses en qüestió, des de Plataforma per la Llengua han posat en marxa una campanya per signar un manifest que s’entregarà a les companyies de videojocs.

Un dels reclams de l’organització no governamental és que la consola reconegui el català com a llengua, per la qual cosa el jugador pogués seleccionar-la com a predeterminada i que tots els jocs, automàticament, es reproduïssin en català. Un reclam que obligaria les empreses a oferir els videojocs en català, per la qual cosa, tal com defensen des de la Plataforma, serviria d’impuls per les desenes d’empreses “d’arreu del món” que ja ofereixen els seus videojocs en aquesta llengua.

Aquest, però, és només un primer pas de l’objectiu per assolir l’objectiu de normalitzar el català en l’àmbit digital. Els següents passos necessaris impliquen aconseguir la presència de la llengua en les botigues de venda en línia de videojocs com ara Steam, Epic Games Store o GOG.

Punt de partida avançat

Els reclams de la Plataforma, però, no parteixen de zero, ja que la comissió de videojocs de l’entitat ha fet una anàlisi prèvia de la situació del sector. Una de les conclusions a les quals han arribat analitzant el mercat és que les empreses de videoconsoles estan posant cada vegada més èmfasi en l’accessibilitat dels seus productes. És per aquest motiu que consideren que posar el focus en introduir el català a les interfícies de les consoles és una manera més fructífera de normalitzar la llengua en un sector en el qual té molt poc accés.