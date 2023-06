Five Guys incorpora la carta en català a tots els seus establiments

La cadena de restaurants de menjar ràpid Five Guys ha incorporat a partir d’aquest divendres el català en la seva carta després de rebre pressions de la Plataforma per la Llengua per complir amb la llei catalana. L’ONG del català va fer una acció amb voluntaris de l’entitat a Barcelona el passat 18 de febrer del 2022. Els voluntaris van col·lapsar l’establiment de la cadena al centre comercial El Triangle, a la plaça de Catalunya, amb la intenció de denunciar que la cadena vulnera els drets lingüístics dels consumidors. En parelles o grups de tres, els activistes pel català van anar entrant de manera esglaonada al Five Guys i van adreçar-se a l’encarregat per demanar-li la carta en català. També li van demanar fulls de reclamació.

Aquesta mateixa protesta es va fer a la cadena Surf House, que fa unes setmanes que també va canviar la seva política lingüística. L’acció del Five Guys va ser enregistrada en vídeo per promoure que els ciutadans es queixin si no se’ls respecten els seus drets lingüístics. La Plataforma per la Llengua, per la seva banda, va fer arribar una cinquantena de denúncies contra aquesta cadena a l’Agència Catalana de Consum.

Demanen que s’incorpori el català a totes les cartes dels establiments dels Països Catalans

La Plataforma per la Llengua celebra que primerament Surf House i ara Five Guys hagin incorporat el català a la carta i recorda que és una obligació legal aprovada pel Parlament de Catalunya el 2010. Es concreta, de fet, als articles 128 i 211 del Codi de consum de Catalunya, que estableixen que “els consumidors, en llurs relacions de consum, tenen dret […] a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin”. La demanda actual de l’ONG del català és que els restaurants de Five Guys incorporin el català a la resta d’establiments del domini lingüístic, com ara al País Valencià, on encara exclouen el català.