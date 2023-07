Troben el cadàver d’una dona a la platja de Coma-ruga

La tragèdia ha omplert Coma-ruga aquest dimarts. Els Mossos d’Esquadra han trobat el cadàver d’una dona a la platja de la població del Vendrell surant a l’aigua, segons avança RAC1. La policia catalana ha obert una investigació per determinar quines han estat les causes de la mort, ja que com que el cos sense vida ha aparegut en una zona de poca profunditat, les primeres hipòtesis no apunten que es tracti d’un ofegament, una de les principals causes de mort a les platges catalanes aquest estiu. Ara bé, el cos de la dona tampoc presentava signes de violència, motiu pel qual els agents que s’han fet càrrec de la situació tampoc permet definir una hipòtesi ferma.

El telèfon dels serveis d’emergències ha rebut l’avís avisant de la troballa del cos sense vida pocs minuts abans de les set hores del matí. Ha estat en aquell moment que les autoritats s’han desplaçat fins al punt de l’avís per tal de fer-se càrrec de la situació. Tan bon punt han arribat al lloc dels fets, els agents han retirat el cadàver de dins de l’aigua per tal de determinar qui és la víctima, una informació que a hores d’ara encara desconeixen els investigadors.

Una ambulància en una imatge d’arxiu / EP

Víctimes a les platges de la costa catalana

Malauradament, la notícia de l’aparició de cossos sense vida a les platges de la costa catalana és força recorrent aquests dies. La major part de les víctimes han estat fruit d’un ofegament. Aquest mateix dilluns al matí una dona de 88 anys va perdre la vida en ofegar-se a la platja de Somorrostro, a Barcelona. Protecció Civil va detallar que el telèfon d’emergències va rebre l’avís a dos quarts de deu del matí que una dona surava a l’aigua de la costa de la capital catalana, moment en el qual les autoritats es van desplaçar fins al lloc dels fets per tal de fer-se’n càrrec, ja que en aquells moments el servei de socorrisme encara no havia començat. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la dona a l’hospital, però no van aconseguir salvar-li la vida.