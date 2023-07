El Consell de la República demana la unitat estratègica de l’independentisme després del 23-J

La ressaca dels resultats de les eleccions espanyoles d’aquest passat diumenge continuen deixant reaccions al seu pas. Aquest dimarts el Consell de la República ha presentat un comunicat valorant els comicis del 23-J i la clau que en aquests moments ostenta l’independentisme per a desencallar la governabilitat d’Espanya. Des del Consell creuen que aquests resultats s’han d’analitzar “en clau de mandat”, però sense perdre de vista els termes “d’oportunitat” i de “responsabilitat”. Per a l’organització independentista, les formacions polítiques han d’aprofitar els resultats per defensar la independència i no els interessos que tinguin com a partit, és a dir, planificar una estratègia conjunta: “Aquesta fermesa dels partits independentistes podrà iniciar un canvi de cicle amb el qual es pugui regenerar la confiança de totes les persones que van participar de l’1 d’octubre“, sentencien.

És per això, que insten en aquest mateix comunicat als partits partidaris a la independència a “regenerar confiances i teixir una unitat real” “per recuperar la credibilitat davant la ciutadania”, una credibilitat que s’ha vist qüestionada per l’elevat nombre d’abstencions que s’han viscut a Catalunya, i per la força que ha obtingut el vot socialista.

Una imatge de l’assemblea de representants del Consell de la República celebrat a la Catalunya Nord la primavera passada/CdR

Des del Consell estan més convençuts que mai de la força de decisió de l’independentisme després dels resultats d’aquestes eleccions, ja que abans creien, tal com havien explicat a través d’un comunicat el 27 de juny, que el poder de decisió independentista i, per conseqüència, de bloqueig de la governabilitat, només es podia aconseguir omplint les urnes. Una realitat que no es va donar, ja que les formacions partidàries a l’independentisme de Catalunya han perdut representació al Congrés respecte a les eleccions del 2019.

Avançar conjuntament

Seguint amb la tònica general del comunicat, des del Consell creuen que l’escenari postelectoral que es planteja és l’oportunitat “per avançar conjuntament i de forma irreversible cap a la proclamació de la República Catalana”. És a dir, insten a totes les formacions independentistes, i especialment a Junts que és qui ostenten els set diputats decisius, a “acordar una estratègia conjunta que impedeixi la investidura de qualsevol president espanyol si abans no hi ha un compromís clar amb el dret a l’autodeterminació i l’amnistia de totes les persones represaliades amb motiu del procés d’alliberament nacional del nostre país”.