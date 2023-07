Feijóo truca a la porta de Sánchez per barrar el pas a l’independentisme

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha assegurat dos dies després de la celebració de les eleccions espanyoles del passat 23 de juliol que obre les portes a dialogar amb totes les formacions polítiques per a aconseguir la majoria absoluta. Coneixedor de la situació actual en què Junts té la clau per a facilitar-li la presidència a Pedro Sánchez, Feijóo ha volgut prendre partit ràpidament i ha trucat a la porta del candidat socialista. El motiu pel qual el líder dels populars té l’interès de negociar amb Sánchez una possible investidura és evitar “que governin els independentistes”, segons ha declarat aquest dimarts al matí des de Santiago de Compostel·la. És a dir, barrar-los el pas i evitar que Junts faci servir la seva clau, bé sigui per investir Pedro Sánchez com per bloquejar una investidura i forçar la repetició de les eleccions.

En aquest sentit, Feijóo ha insistit que mantindrà contactes amb Sánchez l’abans possible: “Entenc jo que durant els primers dies d’agost, una vegada finalitzat el vot de les persones que resideixen a l’estranger, haurem de parlar amb la segona força política, que és el Partit Socialista”, explica. Amb aquestes declaracions, Feijóo no es mostra especialment satisfet d’haver de mantenir converses amb Sánchez, però s’hi resigna abans de deixar que l’independentisme negociï. Ara bé, des dels socialistes ajornen aquestes trobades fins al setembre, demostrant que no és una prioritat per ells mantenir converses amb els populars.

El president espanyol, Pedro Sánchez, en un acte de campanya / ACN

Mesura desesperada per entrar a la Moncloa

Tot i haver-se convertit en el guanyador matemàtic del 23-J, les seves expectatives a la governabilitat han quedat greument tocades. Després que els populars demanessin suport a Coalició Canària (CC) i l’UPN, i totes dues decidissin rebutjar fer-lo president, Feijóo ha vist com les seves opcions quedaven tocades. El motiu pel qual aquestes dues formacions no volen abonar-lo és la seva afiliació amb Vox, una resposta que Feijóo considera “precipitada”. Així doncs, després de veure dos ‘no’ a les seves peticions, el líder dels populars ha optat per trucar a la porta socialista. Una porta, però, que a hores d’ara continua tancada.