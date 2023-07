Kevin Spacey, exculpat d’agressió sexual per segona vegada

L’actor nord-americà Kevin Spacey ha quedat absolt aquest dimecres d’agressió sexual en el primer judici penal al qual s’enfronta. L’acusaven d’haver agredit sexualment a quatre homes a Anglaterra entre el 2001 i el 2015, però avui el tribunal de Londres l’ha declarat “no culpable” dels nou càrrecs als quals s’enfrontava, un veredicte que Spacey ha rebut entre llàgrimes: “Em sento feliç i honrat amb el resultat d’avui”, ha declarat l’actor tot just sortir dels jutjats el dia que celebra, també, el seu 64è aniversari.

El judici que ha quedat tancat aquest matí, però, no és la primera causa oberta que tenia l’actor nord-americà. El protagonista de ‘House of Cards’ s’ha vist embolicat en mig d’una tempesta judicial diverses vegades, però que mai havia arribat a tractar-se d’un cas penal, ja que l’anterior causa penal contra ell havia quedat desestimada per la Fiscalia de Massachusetts. Ara bé, pel cas que el jutjaven actualment a Londres les acusacions apuntaven que Spacey havia incorregut nou delictes diferents, entre ells el d’agressió sexual, el de forçar una persona a mantenir una relació sexual sense consentiment i el de forçar una persona a mantenir relacions sexuals amb penetració sense consentiment.

Kevin Spacey sortint dels jutjats de Londres / EP

Durant el judici que va començar fa més d’un mes, l’acusació va posar sobre la taula que Spacey havia fet tocaments a tres homes de manera agressiva durant el temps que va ser el director del teatre Old Vic de Londres, és a dir, entre el 2003 i el 2014. La quarta persona que l’havia denunciat, l’acusava d’una agressió sexual diferent mentre era inconscient en un apartament. Tot i les al·legacions de l’acusació, però, el magistrat londinenc ha considerat que Spacey no és culpable del que se l’acusa. Ara bé, l’actor encara té acusacions pendents.

Unes acusacions que l’han apartat de les pantalles

Tot i que des de fa relativament poc Spacey ja torna a fer grans papers a la indústria del cinema, l’actor es va apartar de les grans pantalles i les sèries on participava amb Netflix després del 2017, moment en el qual les acusacions contra ell van començar a sortir a la llum. Ara, però, l’actor nord-americà ja ha tornat a fer cinema.