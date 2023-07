Mor als 56 anys Sinéad O’Connor

La cantant irlandesa Sinéad O’Connor ha mort aquest dimecres a la tarda als 56 anys, segons ha avançat el portal de notícies ‘Irish Times’ després que la família de la cantant emetés un comunicat comunicant al món la seva pèrdua. “Amb gran tristesa anunciem la defunció de nostra volguda Sinéad. La seva família i amics estan devastats i han sol·licitat privacitat en aquest moment tan difícil”, assenyalen. La cantant nascuda el 1966 a Dublín ha deixat una enorme empremta dins el món de la música amb clàssics com ‘Nothing Compares 2U’.

La cantant i compositora irlandesa va fer els seus primers passos en el món de la música en el grup ‘Tom Tom Macute’ cap a 1985 i, després d’una breu estada en aquesta banda, va decidir marxar-se a Londres, on va conèixer als membres de ‘U2’ i ‘The Edge’ i va col·laborar en la composició de la banda sonora de la pel·lícula ‘Captive’. En 1987 va gravar el seu primer àlbum per a la discogràfica Chrysalis, ‘The Lion And The Cobra’, que va aconseguir una nominació per als premis Grammy. Aquí, però, la seva carrera encara no havia acabat de fer el pas cap als grans escenaris.

Després del seu gran èxit a principis de dècada dels 90, va llançar en 1992 el seu tercer àlbum, ‘Am I Not Your Girl?’, una col·lecció de versions de jazz que, tot i la seva repercussió, no va aconseguir l’èxit esperat. Posteriorment, va decidir abandonar exclusivament els treballs d’estudi i centrar-se en la música del món del cinema, motiu pel qual, va posar també veu a la banda sonora de la pel·lícula ‘En el nom del pare’, en col·laboració amb Bono d’U2.

Let us not forget , #sineadoconnor was on to the RTE Sponsorship scandal a decade ago… pic.twitter.com/rGqM0UCUjk — Estebantz (@ActingTheGom) July 26, 2023

Les xarxes s’han bolcat en el seu suport

Milers de missatges han omplert les xarxes socials tan bon punt la notícia de la seva mort ha transcendit, bé sigui recordant les seves cançons que han calat profundament entre els seus oients o rememorant alguns dels seus moments més icònics en programes de televisió.