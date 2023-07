Detenen un home com a responsable de la mort violenta de Vilafranca

Fa poc menys d’una setmana els carrers de Vilafranca del Penedès, a l’Alt Penedès, van quedar colpits per la tragèdia que va sacsejar la població catalana. Els Mossos d’Esquadra van descobrir el passat 20 de juliol el cadàver d’un home a l’interior d’un pis. En iniciar una investigació al respecte i fer-li l’autòpsia per intentar esclarir-ne els fets, la policia catalana va constatar que es tractava d’una mort violenta perquè el cadàver presentava diversos signes de violència. Uns dies després, els Mossos d’Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable del crim, ja que la detenció es va produir el passat dilluns, però no ha transcendit fins aquest dimecres a la tarda.

El detingut és el germà de la víctima, segons assegura l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l’home ja ha passat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 3 de Vilafranca, i la jutgessa ha acordat les mesures demanades per la Fiscalia, és a dir, la retirada de passaport, la prohibició de sortida del territori i la personació periòdica davant l’òrgan judicial. Aquestes són les condicions que haurà de complir el detingut mentre estigui oberta la investigació judicial per homicidi.

Detenim un home com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home a Vilafranca del Penedès el 20 de juliol https://t.co/CAV1T0WeWl pic.twitter.com/HU52CAdblE — Mossos (@mossos) July 26, 2023

Signes de violència

El crim es va produir el dijous de la setmana passada a la tarda. Segons detallava la policia catalana, van rebre l’avís alertant del cadàver a l’interior del domicili prop de les 17 hores de la tarda. Tot i que d’entrada el cadàver no presentava signes evidents que poguessin indicar als agents que es tractava d’una mort violenta, els indicis tampoc apuntaven que es tractés d’una mort natural. Una teoria que l’autòpsia va confirmar després que a comitiva judicial determinés la defunció i permetés l’aixecament del cadàver per a traslladar-lo fins a l’Institut Forense i examinar-lo. L’examen va concloure que el cos “presentava signes compatibles amb una possible mort violenta”.