Crim a Vilafranca del Penedès: apareix un cadàver amb signes de violència

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per la mort d’un home de 37 anys a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Segons ha informat la policia catalana, el cos de l’home va ser descobert a mitja tarda a l’interior d’un pis i, després de fer-li l’autòpsia, els investigadors han conclòs que es tracta d’un crim perquè el cadàver presentava signes de violència. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud s’han fet càrrec del cas.

La policia catalana ha informat que aquest dijous cap a les 17.00 els serveis d’emergència van rebre un avís i van requerir la presència dels Mossos en un domicili on hi havia una persona morta. Diverses dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets acompanyats per la comitiva judicial, que va certificar la mort de l’home i va ordenar el trasllat del cos a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses per fer-li l’autòpsia. L’examen va concloure que el cos “presentava signes compatibles amb una possible mort violenta”.

Imatge d’arxiu d’una unitat d’investigadors dels Mossos d’Esquadra / CME

De moment els Mossos no ha detingut cap persona per la seva relació amb el crim ni han transcendit els detalls sobre els motius que podria haver-hi darrere el crim.

Segon homicidi de la setmana a Catalunya

És el segon homicidi d’aquesta setmana. El dilluns un jove va matar el seu pare d’una ganivetada al coll a Vilafant (Alt Empordà) al pis familiar, segons van informar els Mossos d’Esquadra. El jove es va atrinxerar al pis i després d’una llarga negociació amb agents de la policia catalana es va acabar entregant. Les primeres informacions apunten que patiria alguna mena de trastorn psicològic i va ser ingressat en un centre especialitzat fins que estigui en condicions de declarar. L’oncle del jove va ser qui va avisar els serveis d’emergència. Quan la policia va arribar al pis, van trobar el cadàver l’home i el presumpte agressor. La investigació està sota el secret de les actuacions.