Simó critica el TSJC pels atacs contra el model lingüístic català

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha carregat amb fermesa contra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i avisa que “no els toca” decidir sobre la constitucionalitat del model lingüístic català. Així ho ha assegurat aquest dimecres durant una sessió al Parlament després que el TSJC proposes canviar el model actual de la immersió lingüística per un que afavoreixi als estudiants que venen de pas a Catalunya.

De fet, els magistrats de l’òrgan judicial consideren que la llei actual que busca evitar percentatges de llengua a les aules és inconstitucional i han afirmat que “no es poden crear etapes d’immersió que puguin perjudicar” a tots aquells estudiants que venen a passar un breu període de temps a Catalunya. “Pretenen que canviem el model educatiu de tot un país per uns alumnes que estan de pas? Què és aquesta bogeria?”, pregunta amb preocupació Simó, recordant que el model de la immersió busca normalitzar la llengua i evitar que reculi.

Anna Simó, Consellera d’Educació a la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya. 14.06.2023 / Mireia Comas

En aquest sentit, el diputat de la CUP Carles Riera ha pres la paraula i ha aprofitat que el tema era sobre la taula per fer les seves consideracions sobre la immersió lingüística, un model que el cupaire considera que no s’està aplicant a Catalunya. Riera culpa als successius governs de la Generalitat de la incapacitat d’aplicar correctament el model, i per això insta a l’administració a desplegar “l’aparell legislatiu de recursos docents necessari per a aplicar la immersió”.

Veus crítiques al respecte

Com era d’esperar, la immersió lingüística ha tornat a aixecar pols dins el Parlament. Per la seva banda, la diputada de Ciutadans Anna Grau ha criticat el model perquè considera que exclou el castellà: “és impossible imposar el català i no anar en contra del castellà”, comenta. Mentrestant, per la seva banda, el diputat de la formació ultra Manuel Jesús Acosta ha acusat el Govern “d’escopir” a les sentències del TSJC mentre adopten un model “sectari”, segons considera.