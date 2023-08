Catalunya posa 24 municipis en alerta màxima per la sequera

Catalunya ha decidit activar la màxima alerta per sequera i ha declarat la fase d’emergència a 24 municipis de l’Alt Empordà i el Baix Camp. Les pluges de les últimes setmanes han posposat fins a la tardor mesures més restrictives per al conjunt del país, però el baix nivell a l’aqüífer del Fluvià-Muga i a l’embassament de Riudecanyes ha obligat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a prendre una decisió molt dràstica per primera vegada a la història. En total, hi ha unes 26.000 persones afectades. La fase d’emergència implica limitar el consum d’aigua a un màxim de 200 litres per habitant al dia. La mesura entrarà en vigor la pròxima setmana, quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

El director de l’ACA, Samuel Reyes, ha confirmat la decisió després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera del Govern. La declaració d’emergència afecta Riudecanyes i Duesaigües, els dos municipis del Baix Camp que depenen del pantà de Riudecanyes, i a 22 municipis de l’Alt Empordà: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palausaverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.

Nivell dels principals embassaments de Catalunya

Més restriccions i incompliments generalitzats

Segons les dades de l’ACA, els dos municipis del Baix Camp han complert fins ara les limitacions imposades per la Generalitat. Una situació molt diferent de la de l’Alt Empordà, on els municipis afectats han augmentat el consum d’aigua el juny i la meitat incompleixen les restriccions que hi havia fins ara.

Un cop es declari la fase d’emergència, seran els ajuntaments els encarregats de vetllar perquè es compleixin les restriccions, ja que, a banda del consum dels particulars, també es limitaran el consum dels equipaments municipals, com biblioteques, centres mèdics, centres cívics i qualsevol altre edifici públic. A més, queda prohibit el rec urbà i es rebaixa al 80% el rec agrícola, mentre que els usos industrials queden limitats al 25%.

El Govern descarta més mesures estrictes a curt termini

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar aquest dimarts que calgui prendre mesures restrictives al consum d’aigua “amb caràcter general” a curt termini a Catalunya, però ha advertit que cal reduir-ne l’ús. “El fet que hagués plogut el maig i el juny no ens ha salvat de la sequera”, va dir.